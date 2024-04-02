兒童節前偏鄉贈童書玩具 王育敏返鄉送愛

後天兒童節，國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，上午返鄉帶黨工到義竹鄉農會非營利幼兒園，致贈童書與玩具。現場百餘名小朋友跟著王育敏大喊「兒童節快樂！」，王育敏開心祝福孩子們平安快樂長大，下午分別捐贈民雄薪傳二手書店、若竹兒教育基金會送愛弱勢。

義竹鄉前立委翁重鈞到場一起同樂，送小朋友文具墊板。義竹鄉長黃政傑、義竹鄉農會總幹事翁乃馨與民眾服務社理事長林鳳輝等人到場同樂，從幼幼班到大班，每名小朋友手中拿著小氣球揮舞十分興奮。

下午王育敏與議員簡嘉億到民雄薪傳二手書店，支持館長黃金山長期免費提供弱勢家庭的孩子一對一課業輔導。王育敏說，薪傳二手書店不僅讓孩子們課後有去處、同時給課業支持，讓弱勢孩子建立學習成就感，透過學業拓展廣闊的人生。王育敏致贈獎助學金幫助孩子們。館長黃金山稱讚王育敏台中市副市長任內心裡掛念家鄉弱勢孩子，持續提供捐款。