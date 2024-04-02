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兒童節前偏鄉贈童書玩具 王育敏返鄉送愛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，上午返鄉帶黨工到義竹鄉農會非營利幼兒園，致贈童書與玩具。圖／國民黨嘉縣黨部提供
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，上午返鄉帶黨工到義竹鄉農會非營利幼兒園，致贈童書與玩具。圖／國民黨嘉縣黨部提供

後天兒童節國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，上午返鄉帶黨工到義竹鄉農會非營利幼兒園，致贈童書與玩具。現場百餘名小朋友跟著王育敏大喊「兒童節快樂！」，王育敏開心祝福孩子們平安快樂長大，下午分別捐贈民雄薪傳二手書店、若竹兒教育基金會送愛弱勢。

義竹鄉前立委翁重鈞到場一起同樂，送小朋友文具墊板。義竹鄉長黃政傑、義竹鄉農會總幹事翁乃馨與民眾服務社理事長林鳳輝等人到場同樂，從幼幼班到大班，每名小朋友手中拿著小氣球揮舞十分興奮。

下午王育敏與議員簡嘉億到民雄薪傳二手書店，支持館長黃金山長期免費提供弱勢家庭的孩子一對一課業輔導。王育敏說，薪傳二手書店不僅讓孩子們課後有去處、同時給課業支持，讓弱勢孩子建立學習成就感，透過學業拓展廣闊的人生。王育敏致贈獎助學金幫助孩子們。館長黃金山稱讚王育敏台中市副市長任內心裡掛念家鄉弱勢孩子，持續提供捐款。

接著王育敏由議員詹黃素蓮、何子凡、簡嘉億陪同，到財團法人若竹兒教育基金會了解身心障礙者照顧機構遇到營運困境。董事長林朋輝說，社福機構人力招聘困難，人事成本負擔加重。王育敏說，社福機構照顧弱勢，會將經營困難問題帶回中央研討如何改善，王育敏捐款若竹兒孩子做兒童節禮物。

國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，上午返鄉帶黨工到義竹鄉農會非營利幼兒園，致贈童書與玩具。圖／國民黨嘉縣黨部提供
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，上午返鄉帶黨工到義竹鄉農會非營利幼兒園，致贈童書與玩具。圖／國民黨嘉縣黨部提供
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏（右）捐款財團法人若竹兒教育基金會董事長林朋輝。圖／國民黨嘉縣黨部提供
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏（右）捐款財團法人若竹兒教育基金會董事長林朋輝。圖／國民黨嘉縣黨部提供
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏（中）捐款民雄薪傳二手書店館長黃金山（右）。圖／國民黨嘉縣黨部提供
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏（中）捐款民雄薪傳二手書店館長黃金山（右）。圖／國民黨嘉縣黨部提供
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，上午返鄉帶黨工到義竹鄉農會非營利幼兒園，致贈童書與玩具。圖／國民黨嘉縣黨部提供
國民黨不分區立委兼嘉義縣黨部主委王育敏，上午返鄉帶黨工到義竹鄉農會非營利幼兒園，致贈童書與玩具。圖／國民黨嘉縣黨部提供

兒童節 國民黨不分區立委 王育敏

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