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「海漂王船」鹿耳門聖母廟土城香 12日起遶境

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區土城正統鹿耳門聖母廟3年1科的「土城仔香」建醮儀式，傳承超過一甲子，更是今科「南瀛5大香」中首發登場，土城香王船迄今有百年歷史，也是現存保存最完整的王船，土城香王船醮則遵循「遊地河」習俗，並不會將王船火化。記者萬于甄／攝影
台南安南區土城正統鹿耳門聖母廟3年1科的「土城仔香」建醮儀式，傳承超過一甲子，更是今科「南瀛5大香」中首發登場，土城香王船迄今有百年歷史，也是現存保存最完整的王船，土城香王船醮則遵循「遊地河」習俗，並不會將王船火化。記者萬于甄／攝影

台南安南區土城正統鹿耳門聖母廟3年1科的「土城仔香」建醮儀式，將在11日起鼓、12日至14日展開遶境活動，今年也會到府城三郊五廟請佛，預計吸引大批信眾共襄盛舉；鹿耳門聖母廟今由廟方工作人員前往古廟遺址安爐取水、恭請王船出塢，往年隨行香客才有的精緻絲巾，今年也提供限量1000條開放信徒擲筊，求完為止。

鹿耳門聖母廟表示，土城香為台南市定文化資產，傳承超過一甲子，更是今科「南瀛5大香」中首發登場，土城香王船醮的王船迄今有百年歷史，為1913年從中國泉州漂至澎湖最後來到鹿耳門，也是現存最完整的王船，土城香王船醮遵循「遊地河」習俗，並不會將王船火化；香境包含七股區、安南區及土城本境共百餘公里，今科預計將有交陪境友宮逾100頂神轎、數10個陣頭相挺，屆時將熱鬧非凡。

鹿耳門聖母廟主委王增榮提到，甲辰科土城香有許多不同的改變，不僅首次開放外界搏主會，也是25年來再次展開聖母廟、海安宮、水仙宮三郊和好交流，因此，聖母廟6日預計到府城三郊五廟請佛，備受矚目；如果要用一個字代表今年土城香，那就是「合」，三郊合、主會合、閤境合，人合，神就興，也歡迎信眾共同見證。

廟方也說，土城香「鹿耳門媽絲巾」印有鹿耳門媽祖慈祥面容，是土城香期間限定，原本只有遶境隨行香客才有機會拿取，今年首度開放限量1000條，信眾可在5日到鹿耳門聖母廟擲筊求請，每人可有3次機會，只要擲筊獲得允杯，再提供隨意緣金即可獲得，活動預計下午1點半開始發放號碼牌。

此外，本周適逢兒童清明連假，鹿耳門聖母廟也舉辦「與神共舞・神氣出巡」兒童節主題市集，屆時「廟徽親子園區」噴水池與親子遊樂設施將展開試營運，邀請親子一起體驗、參拜、逛市集、求絲巾。

台南安南區土城正統鹿耳門聖母廟3年1科的「土城仔香」建醮儀式，將在11日起鼓、12日至14日展開遶境活動，今年聖母廟、海安宮、水仙宮三郊破冰和好，重新展開交流，聖母廟屆時也將到府城三郊五廟請佛，預計吸引大批信眾共襄盛舉。記者萬于甄／攝影
台南安南區土城正統鹿耳門聖母廟3年1科的「土城仔香」建醮儀式，將在11日起鼓、12日至14日展開遶境活動，今年聖母廟、海安宮、水仙宮三郊破冰和好，重新展開交流，聖母廟屆時也將到府城三郊五廟請佛，預計吸引大批信眾共襄盛舉。記者萬于甄／攝影
土城香「鹿耳門媽絲巾」印有鹿耳門媽祖慈祥面容，是土城香期間限定，原本只有遶境隨行香客才有機會拿取，今年首度開放限量1000條，信眾可在5日到鹿耳門聖母廟擲筊求請絲巾。記者萬于甄／攝影
土城香「鹿耳門媽絲巾」印有鹿耳門媽祖慈祥面容，是土城香期間限定，原本只有遶境隨行香客才有機會拿取，今年首度開放限量1000條，信眾可在5日到鹿耳門聖母廟擲筊求請絲巾。記者萬于甄／攝影
土城正統鹿耳門聖母廟往年隨行香客才有的精緻絲巾，今年也提供限量1000條開放信徒擲筊，南市民政局長姜淋煌（中）今也拿起「超大筊杯」擲筊求絲巾，順利獲得允杯。記者萬于甄／攝影
土城正統鹿耳門聖母廟往年隨行香客才有的精緻絲巾，今年也提供限量1000條開放信徒擲筊，南市民政局長姜淋煌（中）今也拿起「超大筊杯」擲筊求絲巾，順利獲得允杯。記者萬于甄／攝影

台南 媽祖 王船 遶境

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