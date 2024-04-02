清明連假來台南玩 避開這些路段免塞車

清明節連續假期從4日到7日長達4天，除了掃墓追思先人外，許多民眾規劃好出遊的行程，台南市警察局交通大隊根據過去連續假期的經驗，今天彙整出返鄉、出遊、賦歸等可能交通狀況，提供駕駛人避開尖鋒時段和路段，好好享受連假。

交通大隊說， 連續假期前一天4月3日「返鄉潮」：以下午5點過後返鄉及下班車潮集中於仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路為交通尖峰，提醒各位駕駛人行經台86快速公路銜接國道1號南、北雙向，以及台86快速公路銜接國道3號關廟交流道會有車流匯流車速較慢情形。

連續假期4月4日至6日「出遊潮」：出遊車潮上午集中於各交流道周邊道路，下午集中於各觀光景點周邊道路為主，上午9點至下午1點各高速公路交流道周邊道路(國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路車流較多，以及11點至下午1點台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流。

而在觀光地區部分，4月4日至6日下午2點起安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，且各地停車場停車率堤高。

連續假期最後一天4月7日「賦歸潮」：車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估下午4點起各高速公路交流道周邊道路國道1號仁德交流道的文德路、中山路；永康交流道中正北路及中正南路；大灣交流道復興路及太子路因應返回工作地的車流而有車多情形。

此外，預估在4月4日上午8點至11點，下午2點至下午4點，以及4月5日上午8點至11點，台南市各墓區、納骨塔等祭祀園區如南區富貴南山周邊、七股納骨塔等周邊道路及停車場車流達到尖峰，建議可以分散其他日期或時段前往祭祀。