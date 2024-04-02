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台南山區多處路段施工清明人車眾多 警籲留意交管

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
山區交管路線圖。記者周宗禎／翻攝
山區交管路線圖。記者周宗禎／翻攝

台南市南化、楠西、玉井等地風景區林立，假日遊客眾多沿路又有大型公墓，上周就有許多民眾提早返鄉掃墓，許多路口車水馬龍。清明節連假更有大批遊客、掃墓祭祖民眾取道，警方今公告4日至7日上午7點半到下午1點半協助在地區公所交管疏導車流。4月4日區公所備有接駁車協助民眾度過瓶頸路段前往掃墓。

玉井分局表示，將針對轄內重要聯外道路台3線、台20線、台84線快速道路、大型公墓及納骨塔周邊相關道路，編排交通疏導及重要路口管制因應，屆時請掃墓或出遊民眾能配合相關交管措施。

玉井分局說，轄區有玉井區第1公墓、玉井第2公墓及玉井納骨塔、楠西區第1公墓、南化區第1公墓與南化懷恩堂、南化區第2公墓與北寮思親堂等5處公墓。清明節連假掃墓車潮多，分局針對各公墓周邊道路台20線劉陳、倒松路口與台20線44.6公里、台3線366.5公里、374公里、386.3公里等路段加派警力疏導交通。

另台3線曾文南化聯通管、台20線自來水管線等工程正在施工、部分路段封閉2車道，雙向均僅剩1車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過，民眾行經應遵循標誌或交管人員指示，放慢速度小心駕駛。

玉井分局長陳添新提醒民眾，掃墓時勿將貴重物品留置於車內，並注意隨身攜帶物品，避免宵小覬覦財物損失，分局已編排勤務加強防竊。

玉井分局轄區公墓上周就有大批民眾前往掃墓。圖／警方提供
玉井分局轄區公墓上周就有大批民眾前往掃墓。圖／警方提供
台南山區清明連假人車多，南化公所公布交通接駁路線圖。記者周宗禎／翻攝
台南山區清明連假人車多，南化公所公布交通接駁路線圖。記者周宗禎／翻攝
南化地區交管路線圖。記者周宗禎／翻攝
南化地區交管路線圖。記者周宗禎／翻攝

公墓 清明節 納骨塔 車潮 車道

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