台南山區多處路段施工清明人車眾多 警籲留意交管
台南市南化、楠西、玉井等地風景區林立，假日遊客眾多沿路又有大型公墓，上周就有許多民眾提早返鄉掃墓，許多路口車水馬龍。清明節連假更有大批遊客、掃墓祭祖民眾取道，警方今公告4日至7日上午7點半到下午1點半協助在地區公所交管疏導車流。4月4日區公所備有接駁車協助民眾度過瓶頸路段前往掃墓。
玉井分局表示，將針對轄內重要聯外道路台3線、台20線、台84線快速道路、大型公墓及納骨塔周邊相關道路，編排交通疏導及重要路口管制因應，屆時請掃墓或出遊民眾能配合相關交管措施。
玉井分局說，轄區有玉井區第1公墓、玉井第2公墓及玉井納骨塔、楠西區第1公墓、南化區第1公墓與南化懷恩堂、南化區第2公墓與北寮思親堂等5處公墓。清明節連假掃墓車潮多，分局針對各公墓周邊道路台20線劉陳、倒松路口與台20線44.6公里、台3線366.5公里、374公里、386.3公里等路段加派警力疏導交通。
另台3線曾文南化聯通管、台20線自來水管線等工程正在施工、部分路段封閉2車道，雙向均僅剩1車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過，民眾行經應遵循標誌或交管人員指示，放慢速度小心駕駛。
玉井分局長陳添新提醒民眾，掃墓時勿將貴重物品留置於車內，並注意隨身攜帶物品，避免宵小覬覦財物損失，分局已編排勤務加強防竊。
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