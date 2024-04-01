台南老屋新賣正夯！危老整建拉皮後價值倍增、羨煞鄰居

0918地震震出老屋問題，台南30年以上老屋有30萬棟，占各縣市危老數量第3。為推動危老重建，南市危老重建輔導團今成立第57處危老工作站，統計4年來申請老屋重建有271案4619戶。台南建築師公會表示，受原物料上漲重建成本上升，已從1坪7萬至9萬元漲到13萬至17萬元。有屋主表示，蓋房子費用太高，想安全也要有錢才做得到。

台南市政府危險及老舊建築物重建輔導團由南市建築師公會組成，結合各地建築師事務所設立處危老工作站，第57處危老工作站成立，市長黃偉哲為工作站揭牌。黃偉哲說，考量舊市區建築物耐震能力普遍不足，以及因應高齡化社會，推出快速通關、獎勵明確、稅捐優惠3大特色的危老重建政策，優惠措施方面包含重建計畫書補助5500元、結構安全初步評估補助1萬2千元、最高12年房屋稅減半、容積獎勵最高1.4倍、信用保證最高300萬元，以及貸款低利補助最高350萬元。

從2018年起到目前，台南市申請危老重建共271案4619戶，已取得建造148案，在施工中有85案，已取得使用執照26案。都發局長莊德樑說，各縣市危老建築台南數量第3，目前因原物料上漲，重建成本高，自然會影響到部分住戶的意願，不過，因政府優惠措施，反而應利用此機會申請重建。台南市為文化觀光城市，許多老屋都改建成民宿或是特色文創商店、餐飲店，很受歡迎，因此即使重建也不一定要自己居住，觀念應改變。

台南市建築師公會理事長徐岩奇、常務監事竇國昌表示，受原物料上漲及工人缺等因素影響，重建成本都提高，2年前1坪7萬至9萬，現在13萬至17萬，若位處進出較不方便的巷子再略增1成，但因個人需要不同，會有增減。

竇國昌說，目前危老重建多是獨棟透天厝，因建材漲、缺人工等關係，屋主會猶豫都是考慮到錢；目前物價略有下降，未來最多跌1、2成，但缺工部分可能回不去了。住在舊城區的陳姓屋主說，因物價上漲，重建至少要花1千多萬，若還能住，就繼續住。