台南危老重建新目標 首件無電梯老公寓就等臨門一腳

台南市30年以上老屋超過35萬棟，這麼多老屋，為避免老舊建物成為潛在危險，市府推動危老重建，申請件數374件，已核定340件，最近不少沒電梯的老公寓不走都更，也循此方式。危老重建輔導團表示，比起自建這是最划算方式，有民眾拆了房子才想危老重建已來不及。

市議員沈震東指出，台南危老重建做得很好，但從文化古都角度來看，有更多老房子需要保護，因涉及私人產權，市府應主動介入及幫忙，以歷史建築陳一鶴老屋為例，傳出家屬欲售出，期待市府有更積極動作，留住歷史街區巷弄之美。

南市府都發局統計，全市房屋71萬棟，其中30至40年及40年至50年各約13萬棟，50年以上有9萬多棟，老屋多，每當有災情的地震過後，民眾就會擔心住屋建築結構安全，但除非被貼紅、黃單，或是出了狀況才會積極處理，否則很快就忽略了。也因為這樣心態普遍存在，為了確實揪出危險老屋，並利於都市更新，中央推出危老重建。南市為了減省民眾申請的麻煩，成立危老重建輔導團，由長榮大學、南市建築師公會協助民眾辦理，以提高申請意願。

危老重建推動已邁入第7年，都發局表示，截至3月底共有374件申請，核定340件，依人口及房屋比率，在6都數一數二。申請的房屋絕大多數是透天厝，但不一定屋齡愈老就愈危險，有的房屋超過50年還比30多年的房屋堅固，因建築結構、材質狀況而不同。30年以上危老的構成要件是要經評估，符合危險及有危險疑慮。

都發局指出，市區有不少超過40年，沒有電梯的老公寓，因覺得都更困難，住戶意願不高，也是市府努力要危老重建的對象，最近就有老公寓不尋求都更，要申請危老重建，目前僅有1、2戶尚未同意，有望獲得突破，若能成功，具有指標意義，也是危老重建努力方向。

南市建築師公會2年來媒合70多件，發現民眾申請危老重建的考量是資金，錢不夠就會猶豫，而疫情時因物價漲、工人難找，建屋成本大幅提高，也會影響民眾意願，疫情前1坪約15萬，去年底達到高峰約23萬，但目前已降到2字頭以下，也是危老重建好時機。

長榮大學土地與環境發展研究中心人員表示，6年多來媒合約270件，不少人起先以為很麻煩，但申請了之後因受到協助，才發現滿快速的，還會「呷好逗相報」，但也有人拆了房子，想要危老重建已來不及，因此，要重建前不要急著拆房子。