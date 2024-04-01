「嘉義101」 福容voco飯店才試營運 清明連假已客滿

耗時6年整建，有「嘉義101」之稱的嘉義福容voco酒店，第1階段197間房間試水溫，今天試營運首日，4月的周末訂房都已超過8成，清明連假更是客滿。許多嘉義人敲碗的Buffet自助午、晚餐，預計在5月的母親節檔期推出。入夜後酒店千座LED燈，十分醒目，成雲嘉地區最閃耀地標。

嘉義福容voco酒店是IHG洲際酒店集團攜手福容大飯店共同打造最新飯店；駐店總經理錢嬿文表示，飯店訂價策略是評估嘉義市區、阿里山房價取中間值；voco酒店有高樓的優勢，房間都是在16至31樓最高樓層，共370間房。

第1階段先開放197間，所有房間都可以看到嘉義周邊景色，東邊可以眺望玉山、阿里山及嘉義市景觀，西邊可以俯瞰綠油油的嘉南平原、夕陽落日餘暉。目前推出純房優惠3999、1泊2食6999專案。2天以來訂房電話不斷，本周已逾500間訂房。

嘉義福容voco酒店樓高33層，酒店大樓的招商空間包括餐飲、保險公司、傳產、生技公司、大型醫美、以及日式品牌的藥妝將進駐。8～15樓主要為商辦大樓。33層樓高最令外界質疑耐震？錢嬿文說，飯店興建之初即設有阻尼器因應地震。

今日搶先入住的是IHG鑽石會員林先生，從事電信業的他今天9點不到就從台中搭高鐵轉乘BRT抵達飯店。他說，因為商業需要經常往返各國，只要IHG開新飯店，他都會去體驗。高雄的洲際酒店與阿里山英迪格酒店剛開幕時，他也都是第1位入住。經常出國的他也不諱言台灣的飯店住房價高於國外。