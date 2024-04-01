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夜市旁擬蓋2萬噸受水池 台南市佳里居民連署強力反對

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
規畫中的台南海水淡化廠擬在佳里興建受水池，今說明會，大批居民一面倒表達反對設置在當地。記者謝進盛／攝影
規畫中的台南海水淡化廠擬在佳里興建受水池，今說明會，大批居民一面倒表達反對設置在當地。記者謝進盛／攝影

為穩定大台南地區未來供水，水利署將在將軍設海水淡化廠，並規畫在佳里區設置自來水受水池，今在佳里區公所開第1次說明會，與會者認為，受水池緊鄰夜市、住宅區，且缺乏生態、環境汙染等透明資訊，短短兩天已連署500人反對並要求另覓地興建。水利署與市府表示尊重民意，會再審慎研議，持續跟地方溝通、說明。

位於將軍青鯤鯓的台南海水淡化廠，廠址預定地面積17公頃，其中含約5.1公頃綠地，海淡廠規畫每日產水量20萬噸，分兩期興建，第1期取排水工程、海水淡化廠工程、輸配水工程（至佳里區自來水受水池），產水量每日10萬噸，工程核定經費160億元，預計今年5月招標，2028年試運轉供水；第2期工程日產水10萬噸，視第1期營運後再行推動。

台南市政府都發局配合該重大工程，打算變更佳里都市計畫區土地，闢建1公頃受水池，可容納2萬噸水，擬將原為都市計畫區內3筆農業用地變更為機關用地，今在佳里區公所召開第1次說明會。

不過附近居民均稱事前不知情，且認為用地緊鄰住宅區，至少影響3000名居民生活。與會70多名居民認為，海水淡化廠受水池設立，未來恐有次氯酸鈉排放量、長期低頻噪音及電磁波等問題，影響健康。

說明會上與會鄉親及陳昆和等5名選區市議員一面倒反對，立委郭國文服務處今下午也發新聞稿強調，早在上月28日就認為選址不當，重申會力挺居民反對到底。

「不是反對蓋受水池，主要是地點不當！」金唐殿主委黃維明等人說，在人民不知情進行規畫與說明會，根本資訊未完全公開，短短2天連署人數超過500名，將堅決抗議到底。建議應要改設在台17線以西人群稀少處較適合，未來若強渡關山，將發動更大抗爭。

南區水利署分署說，海水淡化廠為國家重大建設，屬國家既定重大建設，攸關國家發展，受水池選址過程也是經過學者、專家們本於專業最後綜合考量，對於地方雜音，後續將持續與地方溝通。

規畫中的台南海水淡化廠擬在佳里興建受水池，圖為夜市旁預定地現場，大批居民一面倒反對設置在當地。記者謝進盛／攝影
規畫中的台南海水淡化廠擬在佳里興建受水池，圖為夜市旁預定地現場，大批居民一面倒反對設置在當地。記者謝進盛／攝影
規畫中的台南海水淡化廠擬在佳里興建受水池，圖為夜市旁預定地現場。記者謝進盛／攝影
規畫中的台南海水淡化廠擬在佳里興建受水池，圖為夜市旁預定地現場。記者謝進盛／攝影

台南 水利署 都市計畫

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