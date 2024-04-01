民怨台南「住宿費過高」！清明連假訂房率8成 黃偉哲喊加強查核房價、食安

清明、兒童節連假將至，統計台南春假訂房率8成。因應大量旅客出遊台南，市長黃偉哲指示觀光旅遊局會同衛生局及消保官，加強查核旅宿業房價及食品安全，同時呼籲旅宿業者務必遵守發展觀光條例、消費者保護法等規定，共同維護臺南觀光形象。

從去年底到今年春節連假，有來台南旅遊的民眾反映旅宿業者收費過高，玩得很不開心。觀旅局表示，已透過公協會等管道加強向旅宿業宣導，必須遵守發展觀光條例規定，實收房費不得超過核定房價，若違反規定處最高5萬元罰鍰，並可能喪失後續參與該局及中央獎補助資格。也籲請旅宿業主動公開各項優惠，確保旅客權益。

局長林國華強調，如旅宿業未配合將含蘇丹色素的不合格產品下架，將移送市府衛生局裁處，依食品衛生管理法規定，最重得處300萬元罰鍰，並命令歇業，提醒旅宿業者務必遵守相關法規，共同維護台南觀光形象。

觀旅局表示，台南是美食之都，不僅小吃點心散布各行政區巷弄，許多旅宿業附設的餐廳也受到饕客的喜好，有鑑於近期食品安全事件頻傳，市府對於食品安全尤為重視，市長黃偉哲責成觀光旅遊局會同衛生局及消保官，配合市府專案小組，加強查核旅宿業食品安全，確保旅客用餐安全。

今年3月初已成立專案小組，透過各機關通力合作，全面防堵含蘇丹色素成份產品與原料流入台南，目前已見成效，但仍持續透過密集查核，確保落實食品安全。

市府近日再派員至附設餐廳的旅宿業查核，並詳細清點倉儲原料、廚房現場成品與半成品，以及檢視進貨單據等資料，確認業者並無使用不合格產品或原料。市長也呼籲旅宿業者落實食品安全衛生管理，多加選購在地合格農產品，並優先採購產銷履歷及溯源機制的食材。

觀光旅遊局表示，風靡歐美的紅球計畫（RedBall Project）近期選擇台南為快閃城市，自即日起至4月7日將在府城歷史街區、五條港及運河等區域，以每日移動一個展出點方式，與大家驚喜相見。經調查統計台南春假訂房率約8成，請旅客及早訂房，相關資訊請上「台南旅遊網」（https://www.twtainan.net/）查詢。