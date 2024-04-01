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提升雲林高齡健康 官學研跨域合作整合資源

中央社／ 雲林縣1日電
國衛院、雲林縣府、雲林科技大學和台大醫院雲林分院今天簽訂合作協議書，宣示共同致力於提升雲林在地高齡長者生活品質與健康識能目標，讓雲林成為高齡友善的示範縣市。示意圖／聯合報系資料照
國衛院、雲林縣府、雲林科技大學和台大醫院雲林分院今天簽訂合作協議書，宣示共同致力於提升雲林在地高齡長者生活品質與健康識能目標，讓雲林成為高齡友善的示範縣市。示意圖／聯合報系資料照

國衛院、雲林縣府、雲林科技大學和台大醫院雲林分院今天簽訂合作協議書，宣示共同致力於提升雲林在地高齡長者生活品質與健康識能目標，讓雲林成為高齡友善的示範縣市。

雲林縣府今天舉辦「雲林高齡健康智慧整合」跨域合作協議書簽署記者會，國衛院長司徒惠康、雲林縣長張麗善、台大醫院雲林分院長馬惠明和雲林科技大學校長楊能舒簽訂合作協議書。由國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心執行長許志成介紹雲林高齡資源整合藍圖。

司徒惠康表示，高齡醫學中心已於雲林地區推動相當多研究，從健康促進強化長輩自我健康管理意識，到長輩常見的問題，慢性病、行動功能、骨鬆、肌少、多重用藥、社會疏離等層面，並期能透過智慧科技串連在地資源與服務。

司徒惠康期盼透過合作，官、學、研界共享資源、專業知識和技術，為衛生福利政策制定與執行效能提供實證依據，促進政策的改善和實踐。

張麗善說，雲林縣老人人口比例達20.12％，已達超高齡社會，此次跨域合作為高齡者的健康謀福祉，研擬各項政策，讓長者可以在地安養、老化，得到相對照顧和尊嚴，讓長輩們延緩失智、老化，延長壽命。

楊能舒指出，近年來積極推動社區健康照護，校方會與縣府、國衛院、醫院合作，到雲林縣各鄉鎮做深度研究，以科技力造福偏鄉居民。馬惠明認為，跨界合作將致力於造福雲林縣居民，讓雲林縣成為高齡福祉友善城市的標竿。

台大醫院 長輩 雲林

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