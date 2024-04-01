傳統武術面臨凋零危機 出奇招要靠「這」吸引年輕人

雲林西螺七崁武術聞名全台，近年面臨老拳師凋零及傳承問題，典亮慈善基金會、西螺七崁武術文化基金會、藝青會聯手，將於4月6日在西螺森活武樹園區舉辦首屆舞功派「舞臨西螺七崁尬招」活動，盼透過武術與街舞結合出奇制勝，讓更多年輕人認識、親近武術。

「舞臨西螺七崁尬招」活動結合傳統武術和現代街舞，為宣傳活動，街舞老師陳靖佳為此向老拳師請益，結合街舞自創一套醉拳，今天在記者會上演出，他表示，武術與街舞都是身體體態的呈現，只要能融會貫通，動作上結合不難，難的是精神上的融合，畢竟老師傅有堅持的精神，像是要蹲馬步三五年，年輕人就比較難接受。

他認為要推廣武術，必須讓武術變成年輕人能接受的樣子，他觀察現代武術多為表演形式，街舞表演形式也有很多種，兩相結合的話，武術和街舞都能有新的樣子，有利武術推廣。

西螺七崁武術文教基金會近來不斷推動武術的傳承與創新，董事長丁振源表示，當老一輩的拳師逐漸凋零，大家也在思考如何讓年輕人接受作為西螺人集體回憶的傳統武術文化，邀請雲林在地街舞團體，一起跟老師傅交流練習，讓雙方透過交流獲得新的啟發，他認為這是一個非常棒的方式，希望活動當天能讓更多人看到西螺武術的精彩與美好。

雲林縣長張麗善表示，傳統的武術與創新的街舞結合在一起，相信一定能夠讓大家大開眼界，可以把傳統武術繼續發揚光大，繼續傳承下去。西螺七崁武術文教基金會榮譽董事長李明哲、典亮基金會執行長邱源寶都希望藉由傳統、現代的文化接觸，互相學習，互相欣賞，創造一個不分年齡，老少咸宜的家庭活動。