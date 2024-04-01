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學生兒童節參觀縣政府 當場立志願：要當縣長

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪，雲林縣長張麗善（右）親自接待，並致贈水洗蠟筆預祝孩子兒童節快樂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪，雲林縣長張麗善（右）親自接待，並致贈水洗蠟筆預祝孩子兒童節快樂。記者陳雅玲／攝影

兒童節將至，雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪，了解縣府及縣長張麗善辦公的地方，張麗善親自接待小貴賓，並致贈水洗蠟筆預祝孩子兒童節快樂。

保長國小一百多位學生今天到雲林縣政府參訪，幾乎所有學生都是初次踏進縣政府，正巧縣政府在舉辦記者會，參訪的孩子們都十分好奇，張麗善親自迎接接待學生，有孩子童言童語當場立下志願，以後要當縣長．讓大家驚呼。

張麗善表示，縣府每年精心選購兒童節禮物，包括鬼滅之刃的口罩、天竺鼠車車、玩具總動員文具組，今年則是地球熊書袋，希望孩子們都能善用，也希望今年各校精心安排的兒童節活動，給每位孩子留下快樂的回憶。

保長國小校長張景哲表示，今年兒童節活動是由學生跨年及討論，主題是如何在每人預算不超過一百元讓兒童節活動更有意義、更難忘，有學生提議上下課翻轉，也有人想到膨鼠公園玩，還有人說想要去看縣長辦公的地方，加上小朋友都希望能有一次校外教學，學校老師就將社區走讀的行程整合起來，也獲得縣長應允，並親自接待，相信孩子對這次的兒童節活動都很難忘。

雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪，雲林縣長張麗善（右）親自接待，並致贈水洗蠟筆預祝孩子兒童節快樂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪，雲林縣長張麗善（右）親自接待，並致贈水洗蠟筆預祝孩子兒童節快樂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪，雲林縣長張麗善（左二）親自接待，有學生當場立下志願要當縣長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪，雲林縣長張麗善（左二）親自接待，有學生當場立下志願要當縣長。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學，首站到雲林縣政府參訪。記者陳雅玲／攝影

兒童節 張麗善 雲林

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