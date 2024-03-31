戀楝山海圳！ 台江師生辦音樂會發展綠道生活

每年保生大帝誕辰來臨前，台南市台江塭岸楝樹就會綻放紫花，清香四溢，社大台江分校為讓親師生認識紫楝樹，今天下午在山海圳起點的「楝樹綠道」，舉辦「戀楝山海圳，台江綠道音樂會」，大家在黃昏時彈奏音樂，吹著晚風，望夕陽，希望更多人走進山海圳，發展綠道生活。

台南社大台江分校表示，楝樹具有「含子度冬」、「逢春生發」、「先驅樹種」特性，如同台江母親樹，堅忍持家，照護兒女，守護家園。在春分後，社大台江分校村廟樂團吉他與單簧管班師生，在山海圳「0K」起點、楝樹綠道，舉辦音樂會，邀請市民一起來騎著單車，走讀內海之路，親聞楝樹的紫香，認識台江之美，一起手護環境。

今天下午這場音樂會吸引來山海圳走路及單車運動朋友，圍在山海圳起點，在美麗的內海之路聆聽吉他民謠及單簧管，戲日餘暉中，音樂會在「安可」聲中圓滿結束。

吉他老師王怡云說，音樂結合山海圳綠道，是首次嘗試，也是很棒的經驗。吉他與單簧管音樂班長陳韋志表示，大家來到山海圳國家綠道，隨著風與夕陽的變化彈著吉他，是一大享受。

音樂會後，老師楊淑瑤老師指導學員，利用棟樹的花葉，手作「戀楝山海圳」束口袋，為活動劃下美麗句點。