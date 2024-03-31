超美！一片粉紅炸裂 台南「賞花聖地」逾300棵花旗木滿開

台南南化區玉山寶光聖堂是國內知名的一貫道宗教景點，其中園內栽植的300多棵花旗木已進入滿開，從正門口兩側通道、停車場至上方景德公園，粉紅花朵一片「炸開」美不勝收，已有遊客到此拍照留念，更讚嘆「每年花況愈來愈好」。寶光聖堂總經理蘇清林表示，未來將再種植200多棵花旗木，將此地花況更集中，未來讓遊客們大飽眼福。

寶光聖堂位於南化區玉山里，緊鄰台20線，據統計占地33公頃。15年前引進花旗木，一路從正門口環山通道兩側、停車場、迎賓大樓到景德公園都有，300多棵的花旗木占地8公頃左右，其中景德公園中就有200棵左右花旗木，每年3月底都會迎來開花季，炸開一片嬌嫩粉紅花朵。每次都讓遊客讚嘆「美極了」、「每年愈開愈好看」，此地更與西港區金砂里同時稱為台南花旗木賞花「兩大聖地」。

寶光聖堂總經理蘇清林表示，原引進花旗木主要是想讓粉紅花朵能夠讓寶光聖堂廟體建築更有繽紛，想不到種植後就吸引許多遊客聞名而來。未來更打算再種植超過200棵花旗木，目前選定樹齡4至5年植栽，再種植2至3年就可開出美麗粉紅花朵。

寶光聖堂工務主任蘇仲信說，在山區照顧花旗木非常難需多加照料，就連灌溉水源都不能馬虎，如12月底至1月落葉時不能澆水、花苞出現後再多澆水，等到花期結束才能施肥、澆水，已能抓住如何控制開花，「這也是此地花況漂亮的主因」。