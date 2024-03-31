每分鐘756隻紫斑蝶飛越林內 國3再啟動國道讓蝶道
雲林今天上午8時天氣放晴，大量紫斑蝶飛越國道3號林內段，上午9時許達到最高量，每分鐘有756隻；國3北上251至253公里外側車道緊急封閉讓路，預計封閉到下午1時30分。
紫斑蝶是全球唯二的越冬型蝴蝶，每年清明節前，從高雄市茂林北返，途經國道3號雲林縣林內鄉觸口段。
交通部高速公路局中區養護工程分局發布新聞稿指出，26日首遇今年第1次高峰每分鐘最高量達1088隻，當天總數7萬4886隻；今天上午9時許每分鐘達756隻，啟動今年度第2次國道讓蝶道，直到下午1時30分。
台灣紫斑蝶生態保育協會理事長陳瑞祥今天表示，高公局為保護飛越國道的紫斑蝶安全，每年此時會在國3林內段架設1100公尺、高4公尺防護網，另每分鐘蝶量達250隻時，就會封閉外側車道，到蝶量減少才解除。
陳瑞祥說，中央氣象局預告今天鋒面接近各地降雨機率高，雲林早上8時許放晴，紫斑蝶現蹤跡，從200多隻到9時許達到高峰756隻，預估短短2小時超過2、3萬隻紫斑蝶飛越國道3號林內段。
台灣紫斑蝶生態保育協會根據往年觀測紀錄，每年約有20萬隻紫斑蝶飛越國道3號林內段，25日至今天上午約有10萬隻紫斑蝶報到，預估在清明節前仍有一波高峰。
配合紫斑蝶遷移，台灣紫斑蝶生態保育協會在現場舉辦導覽解說，吸引許多親子報名參與，近距離了解紫斑蝶生態。
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