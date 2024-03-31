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台南「正生公園」停車場命名 紀念蘇正生對棒球貢獻

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南報導
出生台南市東山區的棒球名人蘇正生，在他的母校東山國小校園設有紀念銅像。記者謝進盛／攝影
出生台南市東山區的棒球名人蘇正生，在他的母校東山國小校園設有紀念銅像。記者謝進盛／攝影

台南市「正生公園」（體3）地下停車場，是第一座以人名命名的前瞻停車場，市長黃偉哲指是以嘉農棒球隊KANO第一代主戰球員蘇正生為名，紀念他對台灣早期棒球光輝時代的貢獻，蘇正生是台南東山區人，多次代表台灣到日本比賽，創下「全壘打距離最遠」（128公尺）、「盜壘最多」及「強壯肩膀」3項紀錄，讓日本人刮目相看，2008年97歲高齡去世，他的母校東山國小設有銅像紀念。

蘇正生是東山國小第19屆畢業生，就讀嘉義農林學校時代表台灣到日本大阪參加夏季甲子園全日本高中棒球大賽，優異表現不僅讓日本人刮目相看，更替當時台灣人贏得自尊自信；後來他到東山鄉公所服務，擔任建設課長至退休。

蘇正生老家在東山分駐所旁，1999年前總統李登輝曾到他家裡拜會，蘇正生生前常騎富士腳踏車，身體硬朗，90歲仍常騎腳踏車到嘉義布袋，晚年搬離東山，老家已無人居住。

2012年電影KANO引發風潮，蘇正生在棒壇事蹟才廣為人知，東山國小校園內銅像於2014年豎立，當時還辦理盛大揭幕儀式及文物展，他兒子蘇昱彰到場見證，作品中蘇正生雄赳赳、氣昂昂專注揮棒的姿態，詮釋他在棒壇的卓越表現。

東山國小校長曹欽瑋說，據退休多名同仁轉述，蘇正生個性寡言，為人隨和、低調。

蘇正生1966至1977年間擔任台南縣青少年棒球隊教練、裁判，也在嘉義東吳高職棒球隊擔任顧問，指導過李來發、高英傑等早期棒壇好手。

停車場 嘉義 李登輝 黃偉哲

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