新聞眼／滅蚊不擾民 考驗防疫政策

台南去年登革熱大爆發，疫情全台最慘烈，也因強制入室噴藥引起強大民怨，今年台南市政府在梅雨季節前祭出懲罰手段提前防治，應變態度正確，卻因時間倉卒再度惹議，民眾擔心入室噴藥的夢魘重演，抗蚊成了一年到頭生活的日常，市長黃偉哲也是公衛專家，如何細緻超前部署，達成防疫又不擾民，考驗政策拿捏。

登革熱疫情以往接近夏季才開始攀升，台南市因去年防治破功，44人因蚊子喪命，雖不如準總統賴清德2015年擔任市長時，確診病例超過2萬、112人死亡的紀錄，卻一度造成市長黃偉哲的施政危機。

台南市去年6月登革熱疫情一發不可收拾，市府前後動員國軍、區里防疫志工超過20萬人次，針對熱區大規模噴藥，仍無法讓病媒蚊有效抑制，過度頻繁噴藥的作為，擾民無極限，凸顯城市治理的束手無策，黃偉哲的政治生命險些被蚊子收拾。

有了前車之鑑，台南市府不待登革熱疫情爆發，即在梅雨季前祭出開罰手段，宣示抗蚊，再度喚起市民遭強制入室噴藥的痛苦記憶，憂心擔驚。黃偉哲本月初在登革熱防治誓師大會坦言，「4年大流行1次的慣例已被氣候暖化打破」，但除了噴藥開罰，似無防蚊、防疫情的永續策略。

「不養蚊子，就不用殺蚊子」，換言之，清除孳生源是防治登革熱最快也最經濟方式，專家之言言猶在耳，近年暖化趨勢明確，若無前瞻且全面的作為，未來「與蚊共舞」恐成四季的日常；黃偉哲也是公衛專家，噴藥、罰款只是防蚊、防疫的短期手段，擘畫前瞻永續、且由下而上的防疫策略，才不致一再招致民怨，動搖台南這座觀光城市的「城本」。