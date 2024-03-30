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台南徵才釋逾1400職缺 人力銀行客服專員薪資開出100K

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南就業中心徵才活動，台南大學副校長李建億(左2)、台南就業中心主任洪儷瑋(中)都出席為求職者加油打氣。圖／台南就業中心提供
台南就業中心徵才活動，台南大學副校長李建億(左2)、台南就業中心主任洪儷瑋(中)都出席為求職者加油打氣。圖／台南就業中心提供

勞動部雲嘉南分署臺南就業中心今天在國立台南大學舉辦徵才活動，共有28家廠商釋出超過1400個工作機會，其中超過9成職缺不限經驗，有一半工作機會薪資達35K，1111人力銀行甚至要找客服專員，薪資加獎金更是上看100K；另反映業界缺工，今日徵才包括康是美、新光三越百貨、宜得利家居都開出逾百個職缺，希望能找到優秀人才。

這場徵才包括聲寶、璨揚企業、堤維西交通、大億交通、富強鑫精密、美喆國際、黑橋牌、台灣大哥大、翰林出版事業、台郡科技、志光教育科技、1111人力銀行等多家知名廠商參與，釋出各類工程師、品保人員、採購專員、行政人員等1403個職缺。

此外，因應需求，零售服務業大舉開出職缺，知名藥妝店康是美開出165個職缺，新光三越百貨與宜得利家居都開出140個職缺，要找儲備幹部、服務人員、企劃人員等；就業中心表示，目前求職者1人平均有2個工作職缺機會，是求職的好時機。

薪資方面，超過600個職缺薪水達35K，其中康是美要找儲備幹部，薪資45K，大億交通與富強鑫開出45至48K要招募電子硬體工程師及技術服務工程師，1111人力銀行則要徵求客服專員，薪資2萬8千元加獎金可上看100K，學經歷不拘，只要願意學習，敢跟廠商溝通就可以， 挑戰月薪10萬元不是夢。

為讓畢業青年找到工作，也讓廠商補實人力，台南就業中心與如南大學合辦徵才活動今年邁入第21年，台南大學副校長李建億、台南就業中心主任洪儷瑋都在現場為求職朋友打氣，現場也提供履歷面試技巧指導與職涯諮詢服務，一早就吸引不少青年朋友到場尋職。

洪儷瑋說，因應畢業季來臨，勞動部除積極舉辦徵才活動外，也推動投資青年就業方案第二期，整合政府部會資源，提供青年朋友多元化的就業服務，包括「初次尋職青年穩定就業計畫」，發給尋職津貼及就業獎勵金合計最高4萬5000元；「產業新尖兵計畫」則提供青年以培訓5+2重點產業技能，不僅學費補助還有學習獎勵金可領，歡迎青年朋友多多運用，詳情可洽各就業中心。

台南就業中心徵才活動吸引不少民眾前來求職面試，尋求好機會。圖／台南就業中心提供
台南就業中心徵才活動吸引不少民眾前來求職面試，尋求好機會。圖／台南就業中心提供
台南就業中心徵才活動現場還有職涯諮詢服務，吸引不少青年朋友運用。圖／台南就業中心提供
台南就業中心徵才活動現場還有職涯諮詢服務，吸引不少青年朋友運用。圖／台南就業中心提供
台南就業中心今日辦徵才活動，有28家廠商釋出超過1400個工作機會，吸引民眾求職。圖／台南就業中心提供
台南就業中心今日辦徵才活動，有28家廠商釋出超過1400個工作機會，吸引民眾求職。圖／台南就業中心提供

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