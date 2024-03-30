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南市正生公園紀念KANO第一代球員3項紀錄 讓日本人刮目相看

聯合報／ 記者謝進盛吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區「體3」地下停車場兼運動公園命名為「正生公園」，紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員、出生台南市東山區的棒球名人蘇正生，在他的母校東山國小也設有紀念銅像。記者謝進盛／攝影
台南市中西區「體3」地下停車場兼運動公園命名為「正生公園」，紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員、出生台南市東山區的棒球名人蘇正生，在他的母校東山國小也設有紀念銅像。記者謝進盛／攝影

台南市中西區「正生公園」（體3）地下停車場，罕見以人名來命名，台南市政府是為紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員、出生台南市東山區的棒球名人蘇正生，之前已列入台南市名人，2008年以97歲高齡去世，在他的母校東山國小設有紀念銅像。

市長黃偉哲指出，正生公園(體三)地下停車場是一處結合運動公園的多目標使用地下停車場，緊鄰永華市政中心及台南市議會，公園是以曾為嘉農棒球隊第一代主戰球員的台南子弟蘇正生先生為名，以紀念他對台灣早期棒球光輝時代的貢獻。

台南市東山國小校園榕樹下有座銅像，主角為已故的嘉義農林棒球隊KANO第一代球員蘇正生，2008年以97歲高齡去世，銅像從2014年豎立迄今正好10年，當時還辦理盛大揭幕儀式及文物展，蘇正生的兒子蘇昱彰還到場見證，作品中雄赳赳氣昂昂專注揮棒態勢，詮釋蘇在棒壇卓越表現。

蘇正生是台南東山人 ，是東山國小第19屆畢業生，資校顯示，蘇就讀嘉義農林學校代表台灣到大阪參加由日本朝日新聞社於1915年創辦的夏季甲子園全日本高中棒球大賽，曾創下「全壘打距離最遠」（128公尺）、「盜壘最多」及「強壯肩膀」三項紀錄，代表台灣到日本比賽7次，不僅讓日本人刮目相看，更替當時台灣人贏得自尊與自信。

台灣光復後蘇正生服務於東山鄉公所，擔任建設課長迄至退休。1964年嘉南118大震災重建策畫工作也參與其中，他也時常利用星期假日，培育新生代門生，協助各地方球隊組織成軍，1966至1977年間，他擔任台南縣青少年棒球隊的教練，裁判，也在嘉義東吳高職棒球隊擔任顧問，指導過李來發、高英傑等早期棒壇好手。

蘇正生老家在東山分駐所旁，1999年前總統李登輝在時任總統府秘書長黃昆輝陪同，曾親臨東山自宅拜會，蘇正生生前常騎富士腳踏車，身體相當硬朗，90歲時仍常騎著腳踏車到布袋，晚年搬離東山，老家目前已無人居住。

東山國小校長曹欽瑋說，根據已退休多名同仁轉述，蘇正生個性不多話，為人隨和、低調；1966至1977年間，擔任台南縣青少年棒球隊教練、裁判，也在嘉義東吳高職棒球隊擔任顧問，指導過李來發、高英傑等早期棒壇好手。2012年電影KANO引發風潮，蘇正生在棒壇事蹟才更廣為人知。

交通局說，後續將督促廠商加速改善地下二樓停車設施驗收缺失及完成地面層共融式公園各項設施，預計於5月底全面開放市民使用。

台南市中西區「體3」地下停車場兼運動公園命名為「正生公園」，紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員、出生台南市東山區的棒球名人蘇正生，在他的母校東山國小校園設有紀念銅像。記者謝進盛／攝影
台南市中西區「體3」地下停車場兼運動公園命名為「正生公園」，紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員、出生台南市東山區的棒球名人蘇正生，在他的母校東山國小校園設有紀念銅像。記者謝進盛／攝影
台南市中西區「體3」地下停車場兼運動公園命名為「正生公園」，紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員蘇正生。記者吳淑玲／攝影
台南市中西區「體3」地下停車場兼運動公園命名為「正生公園」，紀念日治時期嘉義農林棒球隊 KANO第一代球員蘇正生。記者吳淑玲／攝影

KANO 台南 嘉義 日本 黃偉哲

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