台南防登革熱再起 醫定點監測

台南去年本土登革熱疫情超過2萬例，是2015年來高峰，2月3日僅出現1例本土病例，經31天監測沒新增，6日宣告「解除112年本土登革熱流行區」；但近期天氣升溫，又進入登革熱好發期，市長黃偉哲曾指示，打破登革熱4年1次慣例循環，衛生局超前部署昨天辦登革熱定點醫師監測計畫說明會，建立與基層醫療院所醫師聯繫管道。

衛生局昨天啟動登革熱定點醫師監測計畫，邀集去年10處熱點區域內共100位診所醫生參與，提前監測登革熱疫情風險。黃偉哲說，東南亞登革熱疫情未間斷，民眾出國旅遊、工作或返鄉探親都可能將病毒帶回社區；回顧去年經驗，入室化學防治噴藥政策引起民怨，為避免民眾惡夢，今年提早防治落實巡倒清刷，首次展開登革熱定點醫師監測計畫。

衛生局長李翠鳳表示，登革熱定點醫師監測計畫4月1日起至12月31日，邀集10處熱區共100位定點監測醫生，針對有發燒、旅遊史、接觸史或是剛從高風險地區回來疑似案例進行快篩，每周提供2案監測樣本，提前評估登革熱疫情風險。

藉百位基層診所醫生每周提供2案，就有200件樣本，每月預估會有800至1000件樣本，擴大監測範圍，避免確診案例遺漏，在流行期前找出隱藏案例及早因應。

李翠鳳坦言，台南去年6月爆發首例登革熱本土案例，但研判4月就有境外移入病例，不過因前幾年流感、新冠疫情嚴峻，第一時間未聯想到登革熱，導致4至6月累積很多登革熱黑數，今年在流行期來臨前要求熱區診所醫生加強通報，其餘區域由衛生所醫生監測。