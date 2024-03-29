砸14億元解決國1新營交流道塞車 市道172線復興段將拓寬

中山高新營交流道周邊上下班時段車流壅塞，未來除增設高架匝道分流改善外，也要提升平面道路量能，高速公路下方市道172線新營、鹽水復興路段將斥資14.27億進行拓寬，從新營交流道到鹽水南太路口1.8公里的路段，將從現在的25米增加到30米，工期為22個月，國土管理署在下個月2日辦理工程招標。

立委賴惠員今天下午邀國土署署長吳欣修南下現勘，吳欣修表示，新營、鹽水復興路6年前先從20米拓寬為25米，有鑒於交通流量大並兼顧地方發展，依都市計畫全線拓寬至30米，以生活圈道路交通系統建設計畫經費支應，中央補助79％，南市府自籌款21%，從今年起算分2個年度預算編列。

172線新營復興路、鹽水忠孝路拓寬路段，從國1新營交流道至鹽水南太路口總長1.8公里，全線拓寬成30米路寬，用地去年以9億元完成價購，拓寬總經費包括工程費4.07億和設計、監造、管線費用1.2億元共5.277億元。

工程同步改建明達橋提升排水防洪能力，工程設計為雙向共6車道，兩側有路肩、人行道，與新營交流道銜接段重新配置快慢車道，簡化沿線路口，並配置左轉車道、行人庇護島、人行道、斜坡道、行人專用號誌、綠帶等，管線同步整合下地、號誌路燈共桿設計。