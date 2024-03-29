兒少案狀況多…台南提供社工密錄器 保母可免費裝監視器

因應最近安置兒少剴剴疑被保母虐死的不幸事件，台南市社會局今年起全面提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器），因常會遇到個案不配合或是出爾反爾，有了密錄器後個案會比較配合；另今年起也免費提供居家托育人員申請監視設備，採鼓勵性質，目前已有11位保母提出申請，8處完成安裝，以強化收托環境的安全，只要登記在案保母提出申請，就免費安裝，由廠商影像保留30天，以備未來必要之需。

社會局指出，從2019年就陸續採購密錄器，但數量不多，因應兒少案件狀況多，今年起全面提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器），因很常遇到個案情緒高漲，甚至叫囂怒罵，有密錄器後個案配合度提高，對社工有協助蒐證的功能，也會遇到個案要求不錄影，但說明這是對雙方都有保障。

台南市社會局已完成清查脆弱家庭及安置兒少213人，3月起針對過去照顧品質或技巧不足的居家托育人員加強訪視輔導，今年起也提供居家托育免費監視設備，目前法規並未規定居家托育人員一定要裝設監視器，以往保母安裝意願也不高，但可保障托育人員、家長與幼兒的三方權益；採鼓勵申設的制度，不具強制性，有意願都可以提出申請。

社會局表示，市府登記托育人員只要向居托中心提出申請，由中心初評後送社會局核定，再轉由社會局委託專業廠商至托育地點進行裝設。裝設時由居托中心訪員現場陪同，裝設位置以主要托育照顧空間為主，安裝完成後，由廠商影像保留30天，以備未來必要之需。

針對保護性社工人力短缺，台南市社會局與嘉南藥理大學簽署合作備忘錄，社工系大三以上學生以實習生和社工助理進用機制，提前進入職場，去年有71名社工系學生參與合作計畫，其中7名應屆畢業生投入保護性社工服務，經過9個月來「零離職」。涂姓社工說表示，工作辛苦但很有價值，社會上也一定要有社工，因還是有黑暗角落需要社工服務；邱姓社工說，社工就像拿手電筒的人，可以照亮社會角落，對於工作的想法就是「做好自己應該做的事」。