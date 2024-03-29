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梅雨季快來了 台南啟動登革熱定點醫師監測

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局今啟動登革熱定點醫師監測計畫，由市長黃偉哲（左）親自頒發聘書給參與計畫的診所醫生。記者萬于甄／攝影
南市衛生局今啟動登革熱定點醫師監測計畫，由市長黃偉哲（左）親自頒發聘書給參與計畫的診所醫生。記者萬于甄／攝影

台南去年本土登革熱疫情超過2萬例，是2015年來高峰，直至本月6日才宣告「解除112年本土登革熱流行區」，時序又將進入梅雨季節，眼看恐要進入登革熱上升期，南市衛生局今啟動登革熱定點醫師監測計畫，邀集去年10處熱點區域內共100位診所醫生參與，提前監測登革熱疫情風險。

市長黃偉哲表示，東南亞地區登革熱疫情從未間斷，民眾出國旅遊、工作或返鄉探親都有可能將病毒帶回社區；回顧去年經驗，入室化學防治噴藥政策引起不小民怨，為避免民眾惡夢再度上演，因此，今年除提早進行登革熱防治措施，落實巡倒清刷外，也首次展開登革熱定點醫師監測計畫。

衛生局長李翠鳳說明，登革熱定點醫師監測計畫從4月1日起至12月31日，邀集10處熱區、共100位定點監測醫生，針對有發燒、旅遊史、接觸史或是剛從高風險地區回來的疑似案例，進行登革熱NS1快篩，並每周提供2案監測樣本，提前評估登革熱疫情風險。

她提到，藉由100位基層診所醫生每周提供2案，就會有200件樣本，每個月預估會有800至1000件樣本，不僅可擴大監測範圍，避免確診案例被遺漏外，也能在登革熱流行期前，找出社區中隱藏的登革熱確認案例，及早因應。

李翠鳳坦言，台南去年雖6月才爆發首例登革熱本土案例，但分析研判從4月就有境外移入的登革熱病例，不過因前幾年流感、COVID-19疫情嚴峻，有案例時第一時間未聯想到登革熱，導致4至6月恐累積很多登革熱黑數。

李翠鳳表示，今年衛生局希望提早動作，在流行期來臨前要求熱區診所醫生加強通報，其餘區域則由當地衛生所醫生進行監測，衛生局也會提供登革熱NS1快篩給各地基層診所，透過大家齊心合力，共同防治登革熱。

南市衛生局今啟動登革熱定點醫師監測計畫，邀集去年10處熱點區域內共100位診所醫生參與，提前監測登革熱疫情風險。記者萬于甄／攝影
南市衛生局今啟動登革熱定點醫師監測計畫，邀集去年10處熱點區域內共100位診所醫生參與，提前監測登革熱疫情風險。記者萬于甄／攝影

疫情 登革熱 衛生局

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