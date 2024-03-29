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台塑麥寮廠5鄉鎮健檢結果出爐 新陳代謝異常比例高於全國平均

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
長庚醫院今天公布去年台塑麥寮園區鄰近5鄉鎮居民疾病預防篩檢結果。記者陳雅玲／攝影
長庚醫院今天公布去年台塑麥寮園區鄰近5鄉鎮居民疾病預防篩檢結果。記者陳雅玲／攝影

台塑企業、雲林長庚紀念醫院與長庚科技大學合作，去年台塑企業、雲林長庚紀念醫院與長庚科技大學合作，受檢者脫水、肺功能異常、新陳代謝異常比例高於全國平均，推測與運動量不足、有抽菸習慣等不良生活習慣相關，今年篩檢活動將從4月起跑，呼籲居民踴躍受檢。

長庚醫院今天公布去年台塑麥寮園區鄰近5鄉鎮居民疾病預防篩檢結果，健診中心主任林昱志指出，5鄉民眾的C肝抗體陽性率13%，高於全國4.4%，肺功能異常率有36%，新陳代謝指標異常有47%，高於全國平均35%，推估與運動不足、抽菸相關等不良生活習慣相關。

長庚科大護理學院長陳美燕說，5鄉鎮脫水測試異常比率高達75%，又以大城鄉81%最嚴重，推測與當地務農民眾多、飲水不足相關，已列為後續宣導重點，另針對運動不足引起的新陳代謝及肺功能異常，醫療團隊與長庚科技大學健康促進團隊已針對高盛行社區，舉辦代謝症候群預防及介入課程，延緩或控制疾病的發生，去年已收案111人。

長庚醫院院長黃東榮表示，5鄉鎮預防篩檢已舉辦6年，累計篩檢逾1.26萬人次，其中有2146人發現異常，後續安排專人關懷與追蹤，並針對C肝及肝功能異常盛行的社區，安排醫師前往做腹部超音波，代謝症候群盛行高的社區，則結合衛教師、營養師、物理治療師、呼吸治療師及健康促進團隊等，辦理預防及介入方案。

今年預防篩檢活動將自4月起跑，預計在5鄉鎮舉辦30場次篩檢，台塑麥寮管理部副總蔡建樑指出，篩檢對象為雲林縣東勢、崙背、褒忠、四湖及彰化縣大城等5鄉居民，檢查項目包括肝炎、慢性阻塞性肺病、代謝症候群、腎功能等17項，價值約4千元，呼籲居民踴躍受檢。

雲林縣衛生局長曾春美表示，仍有很多民眾不願面對自身健康，不出來接受篩檢，希望民眾不要忽視自己的健康，針對健康識能不足的民眾，衛生局與學校合作開發桌遊教具，將深入社區加強健康識能。

針對健康識能不足的民眾，雲林縣衛生局與學校合作開發桌遊教具，將深入社區加強健康識能。圖／雲林縣衛生局提供
針對健康識能不足的民眾，雲林縣衛生局與學校合作開發桌遊教具，將深入社區加強健康識能。圖／雲林縣衛生局提供
台塑企業、雲林長庚紀念醫院與長庚科技大學合作，台塑企業、雲林長庚紀念醫院與長庚科技大學合作，今年篩檢活動將自四月起跑。記者陳雅玲／攝影
台塑企業、雲林長庚紀念醫院與長庚科技大學合作，台塑企業、雲林長庚紀念醫院與長庚科技大學合作，今年篩檢活動將自四月起跑。記者陳雅玲／攝影

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