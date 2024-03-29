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紅球計畫台南風神廟接官亭啟動 遊客搶拍帶動人潮

中央社／ 台南29日電

美國藝術家波希克在台南市發起「紅球計畫」，今天在市定古蹟風神廟接官亭啟動，充氣作業約半小時，吸引國內外遊客搶拍。

波希克「紅球計畫」今天起連續10天在台南市現身，首站是中西區風神廟接官亭，因位處小巷中，市府已提前在周遭路口公告，現場巷道從上午8時開始管制，直到晚間6時30分。

波希克團隊約上午8時50分抵達，在此之前，已有遊客陸續趕抵守候，有人更帶著嬰兒、幼兒，搶先目睹這項全球知名的裝置藝術，更有不明所以的遊客詢問為何在接官亭中間擺1顆巨大紅球。

波希克團隊約於上午9時開始充氣，半小時後完成，團隊成員不時檢視卡在接官亭中間的紅球現況，也有人不時擦拭。

居民告訴中央社記者，風神廟和西羅殿隔街相望，平時信眾、遊客不少，「紅球計畫」吸引外地民眾事先到場詢問，更帶動當地人潮。

至於網路有人擔心紅球充氣太飽，可能損及古蹟本體，台南市政府文化局表示，「紅球計畫」啟動前，中央和地方主管單位已協商評估沒問題，但也會提醒作業人員小心注意。

台南市「紅球計畫」10個地點及日期，分別是3月29日風神廟接官亭、30日永樂市場、31日台南公園念慈亭；4月1日成功大學未來館、2日安平古堡、3日台南市美術館2館、4日河樂廣場、5日新化街役場、6日竹溪公園月見橋及7日大南門城。

波希克（Kurt Perschke）2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，掀起紅球旋風，不僅是國際媒體鏡頭競逐焦點，也是世界為期最長街頭藝術行動。紅球在每座城市只會展出1次，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。

台南 藝術家

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