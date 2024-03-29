歡慶兒童節嘉市兒童周「翻轉上下課時間」登場 育人國小變遊樂園

嘉義市政府歡慶兒童節，將25日到4月3日定為「兒童周」，今年以永續為核心，學校舉辦慶祝活動課程，讓孩子幸福fun學，育人國小將校園變成遊樂園，學生玩滑索、攀樹、吃烤棉花糖，校園洋溢歡樂笑聲。

今年兒童節慶祝活動延續前1年受學生喜愛的「翻轉課堂」，翻轉上下課時間讓孩子幸福Fun學。志航國小學生們一同擲紙飛機、舉辦公益跳蚤市場向童年致敬。

落實聯合國「永續發展目標（SDGs）」，市府將永續理念導入教育，結合兒童周活動，各校規畫特色營養午餐、兒童權利公約戲劇、惜物跳蚤市集等公益活動，寓教於樂。

志航國小規畫70分鐘「翻轉課堂」，25日起規畫系列活動，以熱鬧盛會「翱翔童趣嘉年華-Where Kids Enjoy the Day」兒童慶祝活動揭幕，學生摺紙飛機後擲出寫上祝福語的紙飛機，場面壯觀。