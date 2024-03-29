老嘉義人回憶「壺仙幼稚園」將消失 傳述「法曹詩人」賴雨若故事

嘉義市是清朝及日治時期詩學重鎮，全台首位有「法曹詩人」稱譽的「壺仙」賴雨若，是日治時期台南州首位辯護士（律師），熱愛詩文，創立「壺仙花果園」做為文人聚會講學地點，過世後兒子改建「壺仙幼稚園」，閒置荒廢近半世紀，日前整地，茂密樹林砍光，讓果園賴雨若銅像、老木屋、庭園石橋重現。

賴雨若孫子未定居嘉義，與賴雨若孫子賴辰雄教授有交情的嘉義市府文化局前局長賴萬鎮說，賴雨若家族土地西側委託建商蓋大樓，東側請建商代為興建賴雨若紀念館。賴家鄰居說，賴家後代賣地蓋大樓，部分建地興建賴雨若紀念館，最近砍樹整地，老嘉義人回憶「壺仙幼稚園」將消失。

市府說，「壺仙幼稚園」1976年停辦封閉，這處建地未申請都市更新，目前未接到建案申請。壺仙花果園是當年文人聚會論學地方，5、60年代由賴雨若兒子改建為壺仙幼稚園，文化局2007年編輯「壺仙賴雨若詩文全集」，請花果園會員林玉山大師題字。壺仙幼稚園區留存中式庭園造景，未列入文化資產歷史建築、古蹟，由賴雨若孫子管理。

嘉市誌對壺仙事蹟有完整記載，賴雨若出生美街，父親賴世觀是台南府學歲貢生、授五品官銜，賴雨若是最早通過普通文官考試2名台灣人之一，首位台籍辯護士。賴雨若漢文造詣精深，與詩友結成茗香吟社、嘉義社，舉辦聯吟大會，熱心文教事業，設「壺仙花果園義塾」免費教四書五經，日治昭和9年因政府監視義塾，改為「壺仙花果園修養會」，繼續由名士講課，聽課者眾。

賴雨若昭和16年（西元1941）逝世，享年63歲，1947年被旌表為抗日烈士，1974年門生在孔廟旁建尊師亭紀念，亭內有賴雨若的一首詩句「石火光中六十年，榮枯過眼等雲煙，儒耶道釋難分教，畢竟咸歸大自然」。