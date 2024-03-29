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雲林古坑螢火蟲季 4月13日登場

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林螢火蟲季4月13日至6月9日登場，系列賞螢趣活動即日起開放網路報名。記者陳苡葳／攝影
雲林螢火蟲季4月13日至6月9日登場，系列賞螢趣活動即日起開放網路報名。記者陳苡葳／攝影

雲林縣古坑鄉每年4至6月是賞螢黃金期，螢火蟲棲地橫跨7個村，從250公尺淺山海拔帶狀分布至1500公尺中低海拔，縣府近年結合生態專家、居民，營造3處棲地，增加賞螢去處。縣府昨天宣傳，螢火蟲季4月13日開始，去年缺水，螢火蟲目視密度僅約百隻，下周有雨，預期今年轉為佳境，期待上萬隻盛況。

副縣長謝淑亞說，古坑鄉擁有絕美山景及天然水源，人為破壞少，每年4月中旬入夜後螢火蟲即會現蹤，一路從淺山海拔的朝陽、荷苞，低海拔的桂林至中低海拔的華南、華山、樟湖及草嶺共7村，都有分布賞螢據點。

縣府農業處表示，為留給螢火蟲更好棲地，透過友善耕作、少用除草劑及農藥，在山豬湖、華山土石流園區、樟湖芊蓁籠共3處營造友善環境。

縣府宣傳，螢火蟲季從4月13日至6月9日，賞螢據點及最佳期間分別為，4至5月在華山土石流園區、山豬湖步道、石橋山莊、竿蓁籠，5至6月於石壁仙谷、九芎神木以及美人谷。

農業處長魏勝德說，今年首度與交通部中央氣象署合作，4月25日於華山、5月27日於石壁舉辦2場次戶外觀星活動，另古坑7個村整合推出螢光好咖賞螢趣系列活動，囊括生態保育、地方食宿及多日套裝遊程，可洽「雲林螢火蟲季」或「華山休閒農業區」臉書粉專。

古坑 土石流 氣象署 生態保育 螢火蟲 謝淑亞 賞螢

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