嘉市汙水道接管啟動2期工程 進入鬧區挑戰大

嘉義市汙水下水道用戶接管率截至上月底11.12%，市長黃敏惠昨與工程顧問公司簽約，宣告啟動汙水下水道第2期工程，總工程費37億8千萬元，將首次跨越鐵路以東、進入東區精華地帶。工務處表示，施工面臨更大挑戰，住戶一定會有抗拒心，溝通是重點，目標為2030年達到累計總共4萬5000用戶接管、全市接管率提升至43.48%。

汙水下水道系統第2期工程規畫範圍主要為鐵路以東、嘉義高商以西、北門火車站以南、嘉義大學新民校區以北以及劉厝、竹仔腳、湖子內等，包括中山路、文化路、吳鳳路、垂楊路、興業路等嘉市東區精華地帶。

黃敏惠與設計及監造單位聯聖工程顧問公司進行委託技術服務簽約，期程為2025年至2030年，黃敏惠說，汙水下水道的建置是看不見，卻最讓市民有感的隱形工程，市民從觀望、疑慮到配合施作，後巷美化成為社區新亮點，也得到肯定，第2期會完成3萬戶用戶接管。

市議員陳家平說，第2期進入嘉市最中心點難度大，市府要花更多心力向民眾說明權益及未來城市建設。

工務處長蘇文崎說，施工過程會有配管，加上原來地下舊有的電力、自來水等管線要與相關單位協調，再來是住戶化糞池如何配合施作，若要拆除配合可能出現增建、違建問題，會秉持民眾有疑慮、有想法就去溝通。