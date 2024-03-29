聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市汙水道接管啟動2期工程 進入鬧區挑戰大

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（右）昨與聯聖工程顧問公司簽約，宣告啟動汙水下水道系統第2期計畫。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）昨與聯聖工程顧問公司簽約，宣告啟動汙水下水道系統第2期計畫。記者李宗祐／攝影

嘉義市汙水下水道用戶接管率截至上月底11.12%，市長黃敏惠昨與工程顧問公司簽約，宣告啟動汙水下水道第2期工程，總工程費37億8千萬元，將首次跨越鐵路以東、進入東區精華地帶。工務處表示，施工面臨更大挑戰，住戶一定會有抗拒心，溝通是重點，目標為2030年達到累計總共4萬5000用戶接管、全市接管率提升至43.48%。

汙水下水道系統第2期工程規畫範圍主要為鐵路以東、嘉義高商以西、北門火車站以南、嘉義大學新民校區以北以及劉厝、竹仔腳、湖子內等，包括中山路、文化路、吳鳳路、垂楊路、興業路等嘉市東區精華地帶。

黃敏惠與設計及監造單位聯聖工程顧問公司進行委託技術服務簽約，期程為2025年至2030年，黃敏惠說，汙水下水道的建置是看不見，卻最讓市民有感的隱形工程，市民從觀望、疑慮到配合施作，後巷美化成為社區新亮點，也得到肯定，第2期會完成3萬戶用戶接管。

市議員陳家平說，第2期進入嘉市最中心點難度大，市府要花更多心力向民眾說明權益及未來城市建設。

工務處長蘇文崎說，施工過程會有配管，加上原來地下舊有的電力、自來水等管線要與相關單位協調，再來是住戶化糞池如何配合施作，若要拆除配合可能出現增建、違建問題，會秉持民眾有疑慮、有想法就去溝通。

嘉義高商 溝通 黃敏惠

延伸閱讀

響應4月2日台灣社工日 市長黃敏惠送上「800元額度幸福券」

響應台灣社工日！黃敏惠感恩社工辛勞送「幸福兌換券」

民眾黨嘉義黨部成立黃敏惠也道賀 柯文哲：未來在台灣各地布點

觀摩台中軌道建設 黃敏惠請中央兌現承諾加速嘉義聯外輕軌

相關新聞

台南龍崎惡地地質公園 議員喊話速解編

擁罕見「月世界」地形的龍崎牛埔里，市府公告設牛埔惡地地質公園近3年多，地目卻仍是工業區，市議會跨黨派議員與台南社區大學成...

九崴重新選址相中南科旁樹谷園區蓋電廠 仍遭反對

九崴電力公司原本選在台南市安定、安南區交界的六塊寮台糖農場興建天然氣電廠，遭地方強烈反彈，去年底重新選址，相中南科旁的樹...

嘉市汙水道接管啟動2期工程 進入鬧區挑戰大

嘉義市汙水下水道用戶接管率截至上月底11.12%，市長黃敏惠昨與工程顧問公司簽約，宣告啟動汙水下水道第2期工程，總工程費...

嘉縣5鄉鎮陸續開辦公托 可增收104人

嘉義縣0至2歲嬰幼兒人數約4400人，太保市、竹崎鄉、中埔鄉、新港鄉、布袋鎮陸續開辦公托服務，今年預計可增104個收托名...

雲林古坑螢火蟲季 4月13日登場

雲林縣古坑鄉每年4至6月是賞螢黃金期，螢火蟲棲地橫跨7個村，從250公尺淺山海拔帶狀分布至1500公尺中低海拔，縣府近年...

太保武解元黃奠邦古墓 進入指定或登錄古蹟審查程序

嘉義縣文化觀光局今天召開清代黃奠邦墓文化資產審議會，同意進入指定或登錄審查程序；清乾隆時期武解元黃奠邦協助福康安平定林爽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。