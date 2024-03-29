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九崴重新選址相中南科旁樹谷園區蓋電廠 仍遭反對

聯合報／ 記者莊曜聰／台南報導
九崴電力公司打算進駐南科旁的樹谷園區蓋電廠，業者昨天拜訪樹谷園區，多間廠商代表說將反對到底，立委郭國文（左一）也到場關心。記者莊曜聰／攝影
九崴電力公司打算進駐南科旁的樹谷園區蓋電廠，業者昨天拜訪樹谷園區，多間廠商代表說將反對到底，立委郭國文（左一）也到場關心。記者莊曜聰／攝影

九崴電力公司原本選在台南市安定、安南區交界的六塊寮台糖農場興建天然氣電廠，遭地方強烈反彈，去年底重新選址，相中南科旁的樹谷園區，1月下旬辦完說明會，昨天業者拜訪樹谷園區，多個廠商高層表達堅決反對立場，批評辦說明會時知道的人不多、想「偷渡」。九崴母公司森崴能源的主管說，會將意見帶回。

樹谷園區緊鄰南科台南園區，33家廠商營運中、從業人員超過1萬人。南市經發局表示，樹谷園區並無「電力及燃氣供應業」產業類別，九崴設電廠須申請新增，辦說明會收集園區業者意見，還得通過環差，目前並未收到業者送件申請。

森崴能源燃氣事業部副總經理吳明竑昨訪樹谷園區服務中心，欲詢問相關法規，卻有廠商來抗議，他說，之前說明會過程平和，出席代表僅要求注意環評、環保問題，「九崴想跟大家當好鄰居，沒想到反彈如此大」。

直得科技董事長陳麗芬說，廠商負責人根本不知要辦說明會，出席的人也不多，根本想偷跑闖關；奇景光電董事長吳炳昇說，「現在大家態度就是不同意」。到場人士群情激憤，認為園區有上萬員工、有幼兒園，電廠說多安全都沒用，若執意進行，不排除更大規模抗議。

立委郭國文說，產業用電雖然重要，但沒有道理所有能源負擔造成的社會成本，都要台南市民來承受。有業界人士認為，南科用電有太陽能光電、民間電廠挹注，並不缺電，九崴電廠並無急迫性，應審慎選址。

南科 台南 郭國文 鄰居

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