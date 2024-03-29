台南龍崎惡地地質公園 議員喊話速解編

擁罕見「月世界」地形的龍崎牛埔里，市府公告設牛埔惡地地質公園近3年多，地目卻仍是工業區，市議會跨黨派議員與台南社區大學成員等昨喊話市府要推動中央加速作業，將281公頃自然地景公有地盡速解編，銜接國土計畫法劃設為保育區，否則危及野生動物生態。市府回應，全力協助退輔會提供經濟部解編所需資料。

市府表示，市長黃偉哲高度關心重視解編案，要求跨局處整合、盡速完成龍崎工業區部分區域優先解編作業，解編完成後，配合提報國土計畫委員會審議調整適當功能分區。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，龍崎牛埔惡地地質公園從2021年7月30日公告成立，該處工業區的地目尚未完成解編程序，會持續影響自然地景區土地功能分區不當，只能規列為同工業區用途的「城鄉2-2」分區，無法依國土計畫法劃設為「國保二」。

無黨市議員穎艾達利、民進黨陳皇宇、國民黨蔡宗豪、台灣基進台南黨部執行長吳依潔代表議員李宗霖出席，指出龍崎地質公園緊鄰牛埔惡地自然保留區，也是山崩地滑敏感區，並擁有平均每年抬升2公分之不穩定地質，盼解編後盡量對應到敏感度次高保育地地目，以便日後符合國保二劃設條件。

長期做在地調查的志工許世元、歐陽瑞鴻及林周作說，發現很多野生動物腳印，自動相機影像有拍到水鹿、穿山甲，現場也發現很多穿山甲的洞，可能適合穿山甲棲息，應快通過保育區劃設；與會者也認為，牛埔有罕見青灰泥岩地形，世界上少有，令人關注生態保育，但土地編定妾身未明，「一切都是空談」。

地質公園當地原為退輔會的龍崎炸藥工廠，市府昨出席代表解釋，退輔會去年向經濟部提案，針對公告的281公頃公有地先解編，經濟部正審查，還在資料補正中。