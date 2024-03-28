嘉市送餐失能獨居長者顧營養 關心居家安危

嘉義市長照中心從民國88年起推行營養餐飲，現在透過38名志工協助送餐到220名個案家，同時關心失能獨居長輩在宅飲食安全，今天嘉勉2服務單位，並菜餚交流，讓餐飲色香味俱全並營養均衡。

根據嘉義市衛生局統計，截至今年2月底，嘉義市65歲以上人口已達18.46%，略高於全國平均18.43%，其中112年獨居失能長輩有522人。

為保障失能且獨居無法外出的長輩受到暖食及貼心服務，嘉義市長期照顧管理中心今天舉辦「嘉送美饌、義騎饗樂」記者會，現場擺滿數個餐盒，嘉義基督教醫院與嘉義市西區慶安社區發展協會相互交流自家招牌料理，和個案使用飲食心得，彼此精進菜餚。

嘉義市副市長林瑞彥與多名市議員等人今天出席記者會，關心失能獨居長輩在宅飲食安全。

林瑞彥表示，嘉義市長照中心從民國88年起推行營養餐飲，尚能自行外出長輩，市府鼓勵他們到社區據點一起共餐，失能、獨居又無法外出的長輩則由志工協助送餐，目前約有220人使用送餐服務。

林瑞彥說，38名送餐志工風雨無阻，每週一至週六午餐以及週一至週五晚餐服務時間，將熱騰騰又美味佳餚送到個案手中，同時還會噓寒問暖，如果發現異狀立即回報。

嘉義市衛生局指出，高齡94歲黃翠連阿嬤因獨居感到孤單，常常一個人到外面巷子散步，也因為重聽關係沒辦法與人溝通聊天，志工會在送餐時跟她說說話，讓她感受到社會的關懷。