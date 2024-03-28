快訊

寶林茶室食品中毒案…死者家屬提1疑慮擬提告醫院 馬偕回應了

現身了！寶林茶室創辦人赴北市府說明 全程戴口罩不發一語

棒砸吳姍儒咖啡店！2嫌各3萬交保 檢警追幕後藏鏡人

再度獲公督盟評鑑為優秀立委 王美惠：認真到最後讓嘉義進步

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市民進黨籍立委王美惠獲公民監督國會聯盟評鑑第10屆第8會期優秀立委。圖／王美惠服務處提供
嘉義市民進黨籍立委王美惠獲公民監督國會聯盟評鑑第10屆第8會期優秀立委。圖／王美惠服務處提供

公民監督國會聯盟今日公佈第10屆第8會期優秀立委名單，立委王美惠再度獲選為優秀立委。再次獲得肯定的王美惠表示，相信腳踏實地認真做事，這才嘉義市需要的民意代表。

王美惠表示，擔任立委4年來，不論地方行程多忙碌，一定準時出席立法院每場會議，對於各部會的預算及法案，都在立院實質審查認真質詢，並在立院主持協調會、舉辦記者會。回到嘉義後，持續參與地方行程，包括辦理建設會勘、考察及處理選民服務。

王美惠感謝公督盟專業的肯定，也感謝鄉親們對她的力挺和支持，相信腳踏實地認真做事，這才嘉義市需要的民意代表。

王美惠說，在第10屆第8會期中，提出了《住宅法》增訂條文，出租給社會福利團體者，照顧更多弱勢族群，並為擴大照顧育兒家庭，放寬政府住宅協助措施；也提出《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，促進危老重建效率，保障居住安全；此外也擬具了《最低工資法》草案內容，以保障廣大勞工權益。

王美惠期盼，在本屆立委任內，持續推動嘉義各項重大建設，讓嘉義能更加進步，成為台灣最亮眼的城市。也期待總統當選人賴清德在520上任後，繼續與中央行政團隊共同努力，推動國家建設，讓台灣持續進步、繁榮發展。

嘉義市民進黨籍立委王美惠獲公民監督國會聯盟評鑑優秀立委。圖／王美惠服務處提供
嘉義市民進黨籍立委王美惠獲公民監督國會聯盟評鑑優秀立委。圖／王美惠服務處提供
嘉義市民進黨籍立委王美惠獲公民監督國會聯盟評鑑優秀立委。圖／王美惠服務處提供
嘉義市民進黨籍立委王美惠獲公民監督國會聯盟評鑑優秀立委。圖／王美惠服務處提供

嘉義 王美惠 行程

延伸閱讀

綠主委大戰／嘉義市新仇舊恨難解 英系再戰黃家班？

嘉市圖書館總館園區 教育部列入明年第一期公共建設計畫

老農津貼藍綠競相加碼 預算支出最高年增250億

嘉市歷史建築文化路郵局樹倒 王美惠質詢…調查情形曝

相關新聞

土雞場H5N1確診+1！雲林撲殺7千隻黑羽土雞 目前已累計16例

雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清...

九崴電廠重新選址挑在南科旁 樹谷園區業者跳腳反到底

九崴天然氣電廠原本規畫在南市安定、安南區交界的六塊寮台糖農場興建，但遭到地方民眾及民代強烈反彈，去年底宣布將重新選址，沒...

嘉市汙水下水道工程第2期啟動 進入鬧區面臨更大挑戰

嘉義市汙水下水道系統第2期計畫今天正式啟動，汙水下水道系建置首度跨越鐵路以東，開始進入嘉義市東區精華地帶，工程面臨更大挑...

去年缺水受影響下周有雨 雲林螢火蟲有望大量現蹤

雲林縣古坑鄉每年4至6月是賞螢黃金期，螢火蟲棲地從250公尺淺山海拔，橫跨7村帶狀分布至1500公尺中低海拔；近年縣府為...

南科考古館史前台南情境體驗展登場 邀民眾變裝穿越去

想體驗4000年前到400年前的台南人生活嗎，南科考古館即日起推出《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展，以「橄欖...

「紅球計畫」街頭藝術 3月29日起連10天現身台南景點

美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，明天起連續10天將現身台南各大景點。台南市長黃偉哲今天視察安平區億載金城紅球試充氣作業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。