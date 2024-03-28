再度獲公督盟評鑑為優秀立委 王美惠：認真到最後讓嘉義進步

公民監督國會聯盟今日公佈第10屆第8會期優秀立委名單，立委王美惠再度獲選為優秀立委。再次獲得肯定的王美惠表示，相信腳踏實地認真做事，這才嘉義市需要的民意代表。

王美惠表示，擔任立委4年來，不論地方行程多忙碌，一定準時出席立法院每場會議，對於各部會的預算及法案，都在立院實質審查認真質詢，並在立院主持協調會、舉辦記者會。回到嘉義後，持續參與地方行程，包括辦理建設會勘、考察及處理選民服務。

王美惠感謝公督盟專業的肯定，也感謝鄉親們對她的力挺和支持，相信腳踏實地認真做事，這才嘉義市需要的民意代表。

王美惠說，在第10屆第8會期中，提出了《住宅法》增訂條文，出租給社會福利團體者，照顧更多弱勢族群，並為擴大照顧育兒家庭，放寬政府住宅協助措施；也提出《都市危險及老舊建築物加速重建條例》，促進危老重建效率，保障居住安全；此外也擬具了《最低工資法》草案內容，以保障廣大勞工權益。

王美惠期盼，在本屆立委任內，持續推動嘉義各項重大建設，讓嘉義能更加進步，成為台灣最亮眼的城市。也期待總統當選人賴清德在520上任後，繼續與中央行政團隊共同努力，推動國家建設，讓台灣持續進步、繁榮發展。