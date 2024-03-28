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嘉市汙水下水道工程第2期啟動 進入鬧區面臨更大挑戰

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（右）與工程顧問公司完成簽約。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）與工程顧問公司完成簽約。記者李宗祐／攝影

嘉義市汙水下水道系統第2期計畫今天正式啟動，汙水下水道系建置跨越鐵路以東，開始進入嘉義市東區精華地帶，工程面臨更大挑戰；工務處表示，秉持民眾有疑慮、有想法就去溝通、能幫忙做盡量做的態度。預計於2025年至2030年間完成3萬戶用戶接管，可提升接管率29.01%，累積總用戶接管4萬5000戶，提升全市接管率至43.68%。

「嘉義市汙水下水道系統第二期工程設計及監造」，計畫總工程費37億8千萬元，實施期程為2025年至2030年，規劃範圍主要為鐵路以東、嘉義高商以西、北門火車站以南、嘉義大學新民校區以北以及劉厝、竹仔腳、湖仔內等嘉義市重要區域；這範圍包括中山路、文化路、吳鳳路、垂楊路、興業路等嘉義市東區精華地帶。

今天嘉義市長黃敏惠與設計及監造單位聯聖工程顧問公司舉行啟動儀式，並完成委託技術服務簽約。

市長黃敏惠表示，汙水下水道的建置是看不見，卻最讓市民有感的隱形工程，第1期建設接管達1萬1483戶。初期接管影響住戶生活、交通衝擊，市民從觀望、疑慮到配合施作至後巷美化成為社區新亮點，得到肯定與支持，至年底會有1萬5000戶完成接管。第二期工程跨越鐵路以東來到人口更為密集的城區伴隨更多挑戰，有第1期工程的經驗與民眾的肯定，在各單位通力合作下，讓嘉義市成為繁榮進步的幸福城市。

工程預計採分階段設計，分年分標興建方式辦理，內容涵蓋汙水下水道分支管網、用戶接管及嘉義市水資源回收中心第2期擴建工程等。

工務處長蘇文崎表示，未來住戶一定會有抗拒心，溝通是重點；因為施工過程會有配管，加上原來地下舊有的電力、電信、自來水等管線，多少會造成衝突，要與相關單位協調克服，再來是各住戶的化糞池如何配合施作，如要拆除配合可能會遇到增建、違建問題，又遇到是店面，要面臨的問題會更複雜。

蘇文崎表示，之前會從西區先施作，也是評估東區的問題較複雜，在西區先施作出有一定的成效，才能說服東區的市民配合施作。截至2月底嘉義市的汙水下水道接管率是11.12%，不諱言第2期工程是最艱巨的任務。工務處會秉持民眾有疑慮、有想法就去溝通、能幫忙做盡量做的態度。

市議員陳家平說，第2期工程將進入嘉義市最中心點，困難度更大，市府要花費更多心力向民眾說明權益以及未來城市發展建設。

嘉義市長黃敏惠（右）與工程顧問公司簽約。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）與工程顧問公司簽約。記者李宗祐／攝影
嘉義市汙水下水道系統第二期工程範圍主要為鐵路以東、嘉義高商以西、北門火車站以南、嘉義大學新民校區以北以及劉厝、竹仔腳、湖仔內等嘉義市重要區域。圖／嘉義市政府提供
嘉義市汙水下水道系統第二期工程範圍主要為鐵路以東、嘉義高商以西、北門火車站以南、嘉義大學新民校區以北以及劉厝、竹仔腳、湖仔內等嘉義市重要區域。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（前右五）於嘉義市汙水系統第二期計畫啟動儀式後合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前右五）於嘉義市汙水系統第二期計畫啟動儀式後合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前右六）於嘉義市汙水系統第二期計畫啟動儀式後與來賓合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（前右六）於嘉義市汙水系統第二期計畫啟動儀式後與來賓合影。記者李宗祐／攝影

嘉義 東區 水資源 違建 黃敏惠

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