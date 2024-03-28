去年缺水受影響下周有雨 雲林螢火蟲有望大量現蹤

雲林縣古坑鄉每年4至6月是賞螢黃金期，螢火蟲棲地從250公尺淺山海拔，橫跨7村帶狀分布至1500公尺中低海拔；近年縣府為達生態、經濟平衡，結合生態專家、當地村長及社區居民營造3處螢火蟲棲地，以減少使用除草劑、農藥維護原始生態環境，然因去年缺水，螢況受到影響，下周有雨，預期今年將轉為佳境。

副縣長謝淑亞說，螢火蟲是環境生態指標，古坑鄉擁有絕美山景及天然水源，自然景觀多、人為破壞少，每年4月中旬入夜後螢火蟲即會現蹤，一路從淺山海拔的朝陽、荷苞，低海拔的桂林至中低海拔的華南、華山、樟湖及草嶺共7村，均有分布賞螢據點。

無論陸生、水生或半水生的螢火蟲都需乾淨且潮濕的生長環境。去年缺水衝擊螢況，目視密度僅約百隻，不及上千隻盛況，縣府農業處表示，為留給螢火蟲更好棲地，當時便透過友善耕作、少用除草劑及農藥，在山豬湖、華山土石流園區及樟湖芊蓁籠等3處營造友善環境，又氣象預報下周有雨，預期今年螢況將更甚以往。

農業處長魏勝德說，4月13日至6月9日舉辦螢火蟲季，賞螢據點及最佳期間分別為，4至5月華山土石流園區、山豬湖步道、石橋山莊、竿蓁籠，5至6月石壁仙谷、九芎神木、美人谷；另，7村也整合推出螢光好咖賞螢趣系列活動，囊括生態保育、地方食宿及多日套裝遊程，可洽「雲林螢火蟲季」或「華山休閒農業區」粉絲專頁。

魏勝德指出，縣府今年首度與交通部中央氣象署合作，分別在4月25日於華山、5月27日於石壁舉辦2場次戶外觀星活動，備有專業天文望遠鏡，天氣不佳則安排室內天文課。

古坑鄉長林慧如呼籲，賞螢時須遵守不干擾、不捕捉、不喧嘩、拍攝不開閃光燈（或可使用紅色玻璃紙包覆鏡頭）等原則，以保護螢火蟲及其棲地。