「紅球計畫」街頭藝術 3月29日起連10天現身台南景點

美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，明天起連續10天將現身台南各大景點。台南市長黃偉哲今天視察安平區億載金城紅球試充氣作業，邀請遊客到台南追著紅球跑。

黃偉哲今天視察億載金城紅球試充氣作業，且致贈伴手禮給波希克及團隊人員。黃偉哲表示，「紅球計畫」連續10天登陸台南，遊客可跟隨紅球行蹤，漫步探索台南歷史街區文化氛圍與巷弄風情，感受古都魅力。黃偉哲提醒遊客觀賞時可拍打、互動、拍照，但不要有太激烈動作或行為，以免傷害紅球或自身。

黃偉哲22日透過臉書（Facebook）公布台南市「紅球計畫」10個地點及日期，分別是3月29日風神廟接官亭、30日永樂市場、31日台南公園念慈亭；4月1日成功大學未來館、2日安平古堡、3日台南市美術館2館、4日河樂廣場、5日新化街役場、6日竹溪公園月見橋，以及7日大南門城。

此外，「紅球計畫」也和Next Art Tainan台南新藝獎合作，活動期間只要在「任1個紅球展出點」+「2個新藝獎展出點」掃描QR code集點，就有特製版紅球胸章帶回家。

市府觀光旅遊局也宣布推出配套活動「台南好球－魚頭君追球記」，民眾只需在「台南旅遊臉書粉絲團」指定貼文按讚，並分享拍現場「紅球」相片及留言「#台南好球」，就可參加抽獎，有機會獲得紅球沙灘巾。

波希克（Kurt Perschke）2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，掀起紅球旋風，不僅是國際媒體鏡頭競逐焦點，也是世界為期最長街頭藝術行動。紅球在每座城市只會展出1次，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。