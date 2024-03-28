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土雞場H5N1確診+1！雲林撲殺7千隻黑羽土雞 目前已累計16例

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清潔及消毒。圖／雲林縣政府提供
雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清潔及消毒。圖／雲林縣政府提供

雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清潔及消毒，另針對案場半徑1公里內10處禽場進行採樣監控，掌握疫情變化。

雲林縣今年到目前為止已確診及撲殺禽流感禽場共16例，包括11處陸禽、3處鴨場、2處鵝場；防疫所指出，今天確診的案場日前主動通報禽隻出現異常，採檢化驗後今確定染疫。

縣內近來周周傳出零星確診案例，以目前疫情調查結果顯示，防疫所研判，染疫主因多以禽場未落實生物安全所致；因現階段仍處於過境鳥或冬候鳥北返季節，禽流感尚在流行期，提醒養禽業者應加強防範。

動植物防疫所長廖培志說，已持續派員進行高風險區域及公共環境消毒作業，減少環境中禽流感病毒量，降低疫情發生風險；另增配消毒水提供需加強防範地區的當地公所。

雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清潔及消毒。圖／雲林縣政府提供
雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清潔及消毒。圖／雲林縣政府提供
雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清潔及消毒。圖／雲林縣政府提供
雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清潔及消毒。圖／雲林縣政府提供

疫情 確診 禽流感 雲林

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