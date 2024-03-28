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找尋偉大航道秘寶 漫畫《古都少年偵探》穿梭台南古蹟

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市文化局與蔚藍文化攜手合作，以尋找虛構的海盜寶藏為引線，推出《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》漫畫，今舉辦新書發表會，該漫畫引領讀者在尋寶過程中，認識台南所承載著豐碩的古蹟與文化遺產。記者萬于甄／攝影
南市文化局與蔚藍文化攜手合作，以尋找虛構的海盜寶藏為引線，推出《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》漫畫，今舉辦新書發表會，該漫畫引領讀者在尋寶過程中，認識台南所承載著豐碩的古蹟與文化遺產。記者萬于甄／攝影

台南也有偉大航道秘寶？南市文化局與蔚藍文化攜手合作，以尋找虛構的海盜寶藏為引線，推出《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》漫畫，今舉辦新書發表會，同時由漫畫家銀甫、編劇海德薇、東默農等人，引領讀者在尋寶過程中認識台南所承載著豐碩的古蹟與文化遺產。

文化局表示，《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》以尋找海盜蔡牽虛構的寶藏為故事軸線，描述一位不速之客帶著神秘藏寶圖，前來尋找大海盜蔡牽藏匿在台南的大秘寶，而主角解謎過程中，穿梭在台南多處古蹟與遺址，包括歷經數百年歲月的赤崁樓、神農街、大天后宮等，故事內容生動有趣，寓教於樂。

文化局提到，為順應時代潮流，近年來積極思考如何將台南文史內容與面貌，轉化為更容易與讀者親近的閱讀圖文作品，此次《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》透過漫畫家樸實細膩的畫風，搭配生動的文字對白，相信能讓新世代讀者輕鬆吸收關於台南的文史故事。

文化局也說，未來將持續推出「漫畫臺南」系列作品，包含《古都少年偵探》續集，以及台南文學代表人物葉石濤的主題漫畫作品等，而《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》現已正式出版，民眾可在各大網路書城與實體書店選購。

南市文化局與蔚藍文化攜手合作，以尋找虛構的海盜寶藏為引線，推出《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》漫畫，今舉辦新書發表會，編劇海德薇、東默農以及漫畫家銀甫老，也在現場簽書，並與大家分享新書創作歷程。記者萬于甄／攝影
南市文化局與蔚藍文化攜手合作，以尋找虛構的海盜寶藏為引線，推出《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》漫畫，今舉辦新書發表會，編劇海德薇、東默農以及漫畫家銀甫老，也在現場簽書，並與大家分享新書創作歷程。記者萬于甄／攝影
南市文化局與蔚藍文化攜手合作，以尋找虛構的海盜寶藏為引線，推出《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》漫畫，今舉辦新書發表會。記者萬于甄／攝影
南市文化局與蔚藍文化攜手合作，以尋找虛構的海盜寶藏為引線，推出《古都少年偵探：海盜蔡牽的秘密寶藏》漫畫，今舉辦新書發表會。記者萬于甄／攝影

古蹟 台南 文化局 漫畫

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