九崴電廠重新選址挑在南科旁 樹谷園區業者跳腳反到底

九崴天然氣電廠原本規畫在南市安定、安南區交界的六塊寮台糖農場興建，但遭到地方民眾及民代強烈反彈，去年底宣布將重新選址，沒想到竟是相中南科旁的樹谷園區，打算進駐蓋電廠，今年1月下旬舉行說明會，後續就要申請新增園區產業類別，園區廠商得知後氣得直跳腳，質疑九崴「偷渡」，並表達堅決反對立場，立委郭國文到場關心，呼籲九崴選址不要「一錯再錯」。

樹谷園區緊鄰南科台南園區，有整合液晶電視產業上、中、下游的液晶電視專區，目前有33家廠商營運中，從業人員超過1萬人，現在傳出九崴選中廠商未開發土地，申租1年準備籌設電廠，由於園區並無「電力及燃氣供應業」類別，若要設廠必須辦說明會收集園區業者意見，才能提出後續申請，九崴在1月中發文給相關業者，並在1月下旬舉行說明會。

森崴能源總經理吳明竑今天拜訪園區服務中心，想詢問相關法規，卻遭到廠商前來抗議，他表示之前說明會過程平和，出席代表僅要求九崴注意環評、環保問題，九崴想跟大家當好鄰居，沒想到反彈如此大，讓他感到意外，也會將意見帶回。

直得科技董事長陳麗芬則痛批，九崴根本是「偷渡」，當初通知要辦說明會，廠商負責人根本不知情，出席的人也不多，根本想偷跑闖關，奇景光電董事長吳炳昇表示，九崴要增設電廠，得要樹谷園區業者同意，現在大家的態度就是不同意。

到場的廠區人士群情激憤，說園區有上萬員工、有幼兒園，電廠說多安全都沒用，如果執意進行，不排除更大規模抗議；有業界人士私下透露，目前南科用電有太陽能光電、民間電廠挹注，並不缺電，九崴電廠並無急迫性，應審慎選址。

立委郭國文說，產業用電雖然重要，但是一個天然氣廠要蓋在旁邊實在太不合理，他重申台南已負擔極大的水資源供給，如果一句產業用電需要南科承受就要蓋電廠，實在無法說服當地員工及民眾；南市經發局表示，九崴電廠並非樹谷園區產業類型，須申請新增，還得通過環差，目前並未收到業者送件申請。