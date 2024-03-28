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台北101秘境花園 以花螢打造嘉義版「蕨．蘭之美」

中央社／ 嘉義縣28日電

CNFlower創辦人、設計總監凌宗湧與嘉義縣府合作，在台北101大樓89樓秘境花園以阿里山高山百合等花草，打造嘉義版「蕨．蘭之美」，展期到4月14日，遊客拍照打卡就能獲得限量版明信片。

台北101觀景台年度「蕨．蘭之美」特展，結合台灣地區特色花卉宣傳台灣美好，打造全球最錦簇絕美秘境花園觀景台；嘉義縣府今天發布新聞稿表示，即日起「蕨．蘭之美」特展以嘉義「花」、「螢」為主題，打造絕美花園。

縣府表示，凌宗湧結合花卉、生態、永續等概念，讓國內外遊客透過「花」認識嘉義，進一步吸引遊客觀光旅遊。

此外，展出使用的花卉包括阿里山高山百合、粉紅重瓣百合、文心蘭、洋桔梗搭配螢火蟲燈，向國內外旅客傳達嘉義縣除了是台灣外銷花卉重要產地，也擁有優良生態環境及豐富生物多樣性。

縣府指出，嘉義因生態環境良好，孕育非常多螢火蟲，全球有2000多種、台灣約有60多種，在阿里山上就有40多種，占比超過一半，4、5月即將迎來螢火蟲季，在101大樓89樓秘境花園也營造出螢火蟲生態浪漫氛圍。

嘉義版「蕨．蘭之美」展期到4月14日，旅客拍照上傳社群媒體，即可至89樓服務台領取嘉義限量賞螢季明信片，共有「螢河鐵道」、「螢河星空」2款隨機附贈，蓋上專屬賞螢紀念戳章、留下獨一無二回憶。

台北101 嘉義 螢火蟲 阿里山

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