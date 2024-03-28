影／食蟹獴咬摔小烏龜、穿山甲誤闖民宅 龍崎牛埔地質公園生態全都錄

台南市龍崎牛埔地質公園生態豐富，台南社大環境小組投入5年，記錄到豐富的保育類動物，日前還拍到食蟹獴咬住小烏龜，並往石頭上猛砸的珍貴畫面，加上當地隨處可見的穿山甲，經常誤闖民宅，還面臨到路殺及遊蕩犬攻擊造成死傷，議員建議在熱區成立「注意野生動物告示牌」，並在龍船分校成立野生動物急救站及生態教育園區；農業局表示會與社區研究辦理。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，在龍崎牛埔地質公園周遭架設有16部自動照相機，記錄當地的生態環境，這些年來共記錄到食蟹獴、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等哺乳動物，也記錄到大冠鷲、領角鴞及大、小彎嘴等，日前拍到瀕危生物、台灣最大的猛禽林鵰也出現在牛埔更令人驚喜，「證實牛埔是生態豐富的地方」。

市議員陳皇宇說，市府向農業部爭取龍崎自然地景整體空間先期規畫總經費537萬元，當地常有機會遇上穿山甲，但不是通報受到遊蕩犬攻擊驚嚇就是誤闖民宅，民眾疑問發現穿山甲怎麼辦？建議在龍船國小分校成立急救野放及生態教育園區，能讓生態永續。

市議員蔡宗豪也說，穿山甲及山羌都曾發生被遊蕩犬攻擊死傷，但也有很嚴重的「路殺 」，穿山甲現為龍崎地區的明星物種，農業局應協商交通局等妥善規畫做好生態保護，並展開長期族群動態追蹤與分布範圍的相關調查。