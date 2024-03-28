快訊

食物中毒怎麼辦？常見食物中毒6類型、原因及症狀詳解 就醫前必做一件事保命

首爾公車罷工！勞資談判破局釀7000多公車停駛 通勤族怨趕地鐵擠爆

4科45級分可過台大1階 虐童案後社工系報名人數不減反倍增

影／食蟹獴咬摔小烏龜、穿山甲誤闖民宅 龍崎牛埔地質公園生態全都錄

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到穿山甲等野生動物豐富生態。圖／晁瑞光提供
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到穿山甲等野生動物豐富生態。圖／晁瑞光提供

台南市龍崎牛埔地質公園生態豐富，台南社大環境小組投入5年，記錄到豐富的保育類動物，日前還拍到食蟹獴咬住小烏龜，並往石頭上猛砸的珍貴畫面，加上當地隨處可見的穿山甲，經常誤闖民宅，還面臨到路殺及遊蕩犬攻擊造成死傷，議員建議在熱區成立「注意野生動物告示牌」，並在龍船分校成立野生動物急救站及生態教育園區；農業局表示會與社區研究辦理。

台南社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，在龍崎牛埔地質公園周遭架設有16部自動照相機，記錄當地的生態環境，這些年來共記錄到食蟹獴、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等哺乳動物，也記錄到大冠鷲、領角鴞及大、小彎嘴等，日前拍到瀕危生物、台灣最大的猛禽林鵰也出現在牛埔更令人驚喜，「證實牛埔是生態豐富的地方」。

市議員陳皇宇說，市府向農業部爭取龍崎自然地景整體空間先期規畫總經費537萬元，當地常有機會遇上穿山甲，但不是通報受到遊蕩犬攻擊驚嚇就是誤闖民宅，民眾疑問發現穿山甲怎麼辦？建議在龍船國小分校成立急救野放及生態教育園區，能讓生態永續。

市議員蔡宗豪也說，穿山甲及山羌都曾發生被遊蕩犬攻擊死傷，但也有很嚴重的「路殺 」，穿山甲現為龍崎地區的明星物種，農業局應協商交通局等妥善規畫做好生態保護，並展開長期族群動態追蹤與分布範圍的相關調查。

農業局吳名彬技正表示，去年在龍崎已捕捉64隻遊蕩犬，今年1至3月捕捉34隻就不再回置，以認養和拓展收容的方向進行，會和社區研究在熱區設置野生動物出沒告示牌，並向農業部再爭取經費進行穿山甲生態調查和研究。

台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到食蟹獴等野生動物豐富生態。圖／晁瑞光提供
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到食蟹獴等野生動物豐富生態。圖／晁瑞光提供
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到食蟹獴等野生動物豐富生態。圖／晁瑞光提供
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到食蟹獴等野生動物豐富生態。圖／晁瑞光提供
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到食蟹獴等野生動物豐富生態。圖／晁瑞光提供
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到食蟹獴等野生動物豐富生態。圖／晁瑞光提供
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到食蟹獴有趣的覓食，猛摔小烏龜。圖／晁瑞光提供
台南社大在龍崎牛埔地質公園拍攝到食蟹獴有趣的覓食，猛摔小烏龜。圖／晁瑞光提供
誤闖住家的穿山甲。圖／台南社大提供
誤闖住家的穿山甲。圖／台南社大提供
誤闖住家的穿山甲。圖／市議員陳皇宇提供
誤闖住家的穿山甲。圖／市議員陳皇宇提供
龍崎地質公園巡守志工表示牛埔生態豐富，這是野生動物原本的家，要妥善規畫保護讓生態永續。記者吳淑玲／攝影
龍崎地質公園巡守志工表示牛埔生態豐富，這是野生動物原本的家，要妥善規畫保護讓生態永續。記者吳淑玲／攝影

台南 穿山甲 議員

延伸閱讀

高雄市府推農產外銷 祭獎勵措施開拓國際市場

台南蜂蛇棲息環境都市化 市府籲避免衝突速通報

影／才遭犬傷救回野放 萌獸穿山甲又現蹤

好吵！桃園農地違法當戶外鐵工廠 農業局限期改善

相關新聞

影／食蟹獴咬摔小烏龜、穿山甲誤闖民宅 龍崎牛埔地質公園生態全都錄

台南市龍崎牛埔地質公園生態豐富，台南社大環境小組投入5年，記錄到豐富的保育類動物，日前還拍到食蟹獴咬住小烏龜，並往石頭上...

台南圓環機車直行 左右轉仍須繞圈

台南的圓環常令遊客不解如何行駛，交通局宣布自4月13日起東區後甲圓環開放機慢車可直行穿越，同時取消能紅燈右轉進入圓環，屆...

化解圓環塞車 標線改善、號誌管控

歐洲為交通安全把路口改圓環，台南圓環讓用路人感受「卡卡的」，有議員說，未做好引導標線，導致圓環直行車爭道易交通壅塞；交通...

嘉市慰勞社工 每人800元幸福券

今年台灣社工日在4月2日，嘉義市府昨辦慶祝活動，市長黃敏惠頒發「800元額度幸福券」給全體社工，致贈每人1份可愛杯子蛋糕...

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 拜票衝刺

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長補選，昨天分別在兩鄉鎮的公所進行號次抽籤，虎尾鎮僅兩名參選人親自到場，其餘兩人則代抽，麥寮鄉參選...

嘉縣溪口公園 趕設鵪鶉溜滑梯

嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。