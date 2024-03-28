影／食蟹獴咬摔小烏龜、穿山甲誤闖民宅 龍崎牛埔地質公園生態全都錄
台南市龍崎牛埔地質公園生態豐富，台南社大環境小組投入5年，記錄到豐富的保育類動物，日前還拍到食蟹獴咬住小烏龜，並往石頭上猛砸的珍貴畫面，加上當地隨處可見的穿山甲，經常誤闖民宅，還面臨到路殺及遊蕩犬攻擊造成死傷，議員建議在熱區成立「注意野生動物告示牌」，並在龍船分校成立野生動物急救站及生態教育園區；農業局表示會與社區研究辦理。
台南社大環境行動小組研究員晁瑞光表示，在龍崎牛埔地質公園周遭架設有16部自動照相機，記錄當地的生態環境，這些年來共記錄到食蟹獴、穿山甲、鼬獾、野兔、水鹿與梅花鹿等哺乳動物，也記錄到大冠鷲、領角鴞及大、小彎嘴等，日前拍到瀕危生物、台灣最大的猛禽林鵰也出現在牛埔更令人驚喜，「證實牛埔是生態豐富的地方」。
市議員陳皇宇說，市府向農業部爭取龍崎自然地景整體空間先期規畫總經費537萬元，當地常有機會遇上穿山甲，但不是通報受到遊蕩犬攻擊驚嚇就是誤闖民宅，民眾疑問發現穿山甲怎麼辦？建議在龍船國小分校成立急救野放及生態教育園區，能讓生態永續。
市議員蔡宗豪也說，穿山甲及山羌都曾發生被遊蕩犬攻擊死傷，但也有很嚴重的「路殺 」，穿山甲現為龍崎地區的明星物種，農業局應協商交通局等妥善規畫做好生態保護，並展開長期族群動態追蹤與分布範圍的相關調查。
農業局吳名彬技正表示，去年在龍崎已捕捉64隻遊蕩犬，今年1至3月捕捉34隻就不再回置，以認養和拓展收容的方向進行，會和社區研究在熱區設置野生動物出沒告示牌，並向農業部再爭取經費進行穿山甲生態調查和研究。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言