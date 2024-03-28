快訊

路肩有人拉屎！警察走近一看 竟是金曲歌后

中職／龍猿開幕戰史上人氣最旺 大巨蛋前7戰預售票破8萬張

雲林褒忠1土雞場染H5N1禽流感 撲殺7824隻

中央社／ 雲林縣28日電

雲林縣褒忠鄉1土雞場日前出現異常死亡，經通報後確診H5N1禽流感，雲林縣動植物防疫所今天撲殺銷毀7824隻47日齡的黑羽土雞，同時針對半徑1公里內10場禽場進行採樣監控。

雲林縣動植物防疫所統計，從113年迄今雲林縣已確診及撲殺禽流感禽場案例計16例，分別為陸禽11場、鴨3場、鵝2場。

雲林縣動植物防疫所表示，褒忠鄉1土雞場日前出現異常死亡，禽農主動通報，經檢驗確診H5N1（亞型高病原性禽流感），雲林縣動植物防疫所今天撲殺銷毀7824隻47日齡的黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業，同時也針對半徑1公里內10場禽場進行採樣監控。

雲林縣動植物防疫所表示，目前禽流感案例持續零星發生，又正處過境鳥或冬候鳥北返季節，透過候野鳥遷徙傳入病原風險仍高，請養禽業者應加強防範。

疫情調查結果研判，主因為土雞場業者未落實禽場生物安全所致，呼籲請養禽業者務必遵守「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」與落實生物安全防疫。

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，已持續派員進行高風險區域與公共環境消毒作業，減少環境中禽流感病毒量，降低疫情發生風險。

近日彰化縣發生廢棄死禽丟置海堤及排水溝一事，防疫所呼籲養禽業者應每天自主觀察，倘發現禽隻異常，需立即主動通報，以利防疫機關及時處置，未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且最高可處新台幣100萬元罰鍰。

禽流感 雲林

延伸閱讀

雲林2鄉鎮長補選抽號次 藍綠白展開選前衝刺

雲林今年第15場禽流感確診 今撲殺2.3萬隻土雞

彰化今年第2場！二林蛋雞場染禽流感 撲殺1.9萬隻蛋雞

雲林虎尾1土雞場爆染H5N1 1萬1108隻黑羽土雞全銷毀

相關新聞

世界僅3處！台南龍崎「惡地」地質公園地目竟還是工業區

台南市龍崎牛埔惡地地質公園在2019年公告設立，過了快3年但地目仍是工業區，台南市議會跨黨派議員與台南社區大學、巡守志工...

南科考古館史前台南情境體驗展登場 邀民眾變裝穿越去

想體驗4000年前到400年前的台南人生活嗎，南科考古館即日起推出《微觀．史觀—連結世界的史前台南》情境體驗展，以「橄欖...

「紅球計畫」街頭藝術 3月29日起連10天現身台南景點

美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，明天起連續10天將現身台南各大景點。台南市長黃偉哲今天視察安平區億載金城紅球試充氣作業...

南市學甲設多功能體育館有譜 斥資1.8億元最快明年底完工

台南市學甲區多年來爭取設置多功能體育館有譜，最快今年下半年發包，總經費約1億8000萬元，預估明年底前完工。

土雞場H5N1確診+1！雲林撲殺7千隻黑羽土雞 目前已累計16例

雲林縣褒忠鄉1處土雞場今天確診H5N1（亞型高病原性禽流感），動植物防疫所撲殺7824隻47日齡黑羽土雞，場區內外全面清...

九崴電廠重新選址挑在南科旁 樹谷園區業者跳腳反到底

九崴天然氣電廠原本規畫在南市安定、安南區交界的六塊寮台糖農場興建，但遭到地方民眾及民代強烈反彈，去年底宣布將重新選址，沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。