虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 拜票衝刺

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長補選，昨天分別在兩鄉鎮的公所進行號次抽籤，虎尾鎮僅兩名參選人親自到場，其餘兩人則代抽，麥寮鄉參選的4人均到場，抽完後對自己的號次都滿意並充滿信心，有人隨即在選舉戰車標上號次，展開掃街拜票，各方人馬均全力應戰，補選將於4月13日投票。

這次補選虎尾和麥寮各都有4人參選，虎尾鎮抽出的號次依序為，1號林嘉弘、2號黃美瑤、3號林明正、4號吳炳輝。麥寮鄉號次排序，1號林宜豊、2號許留賓、3號許忠富、4號許志豪。

虎尾鎮代主席林嘉弘換跑道參選鎮長，昨由支持者陪同前往抽籤，抽中籤王1號，隨即在競選戰車標上1號，展開掃街；縣議員黃美瑤抽中象徵勝利的2號時，她喊出「虎尾鎮長，不二人選」，隨後也展開掃街拜票。

虎尾鎮長其他參選者，民進黨徵召的林明正，昨按規畫步行29里拜票，由競選總幹事陳向陽代理抽中3號。律師吳炳輝未出席，由公所選務人員代抽出4號。

麥寮選情愈趨白熱化，台西警分局長李宗儒率員到抽籤會場，獲選務單位同意，在抽籤前拉起反賄選布條並邀4參選人站出來一起反賄，民眾黨提名的林宜豊抽出籤王1號，黨主席柯文哲將在下月初為他站台助陣，縣議員許留賓抽中2號。

民進黨員獨立參選的麥寮前鄉長許忠富抽中3號，巧得是和虎尾鎮民進黨徵召的林明正，兩人都抽中3號，被綠營視為好兆頭。由綠轉藍的許志豪抽中4號，支持群眾高喊「事事如意、勢必當選」。