化解圓環塞車 標線改善、號誌管控

歐洲為交通安全把路口改圓環，台南圓環讓用路人感受「卡卡的」，有議員說，未做好引導標線，導致圓環直行車爭道易交通壅塞；交通局表示，在下月13日前標線會全面配合改善。學者認為，圓環設計的主要訴求希望車子減速通行，可能台南的圓環規模較小，且機車比汽車多，認同靠號誌控管車流，不過紅燈禁右轉進圓環新制應多加宣導。

台南市議員朱正軒說，從後甲圓環空照圖清楚看出圓環塞車癥結點，欠缺引導標線協助直行車流正確通行，導致圓環外直行車爭道，而圓環內的外側直行車道閒置未利用，請交通局透過引導標線清楚畫出圓環前的車道偏移，引導用路人正確順行，才能善用圓環內的兩個直行車道，有效改善圓環交通的塞車問題。

成功大學交通管理科學系主任鄭永祥表示，圓環設計的主要訴求希望車子減速通行，他分析可能台南的圓環規模相較於國外小，且台南機車數比汽車多，與國外相比之下，難免會讓使用者卡卡的，因台南圓環幾乎是靠圓環為放射中心，主要社會經濟活動都聚集，在台南有些車流量較大的圓環確實需要號誌協助控管車流。

對於圓環開放機車直行但欲左或右轉依然要繞外圈，對此鄭永祥認為，是否開放機車族在圓環內十字路口左右轉可以討論，右轉是順向所以沒有太大問題，反而是左轉向時需要注意，需拿「類似此路段發生事故的情形及軌跡做客觀分析」再研擬。他建議公部門，應多加宣導讓使用者能夠盡早習慣。