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台南蜂蛇棲息環境都市化 市府籲避免衝突速通報

中央社／ 台南27日電

台南市政府為民服務捕蜂捉蛇業務於民國109年移由農業局處理後，平均每年捕蜂4720巢、捉蛇5770尾，並發現蜂蛇棲息環境有都市化趨勢，建議民眾建立通報概念，避免與蜂蛇衝突。

台南市政府農業局今天邀請委外承攬廠商代表，說明業務執行情況及蜂蛇習性，並宣導蜂蛇保育觀念。

農業局長李建裕指出，台南市早期捕蜂捉蛇業務由消防局主導，109年移轉農業局執行，每年招標委託專業廠商執行捕蜂捉蛇工作，110年起將捕蜂捉蛇業務合併委託單一廠商專責處理，全年無休。

李建裕指出，捕蜂服務原則為若蜂巢位於校園、公共空間或已有民眾遭受蜂螫時，立即完成摘除，若是虎頭蜂但無這些狀況，廠商須向民眾說明虎頭蜂習性，於下午5時後進行摘除；若非虎頭蜂，且蜂巢非位於校園、公共空間，也沒有民眾遭受蜂螫，則於接獲通報起24小時內完成摘除。

他說，捉蛇服務全天候不打烊，蛇隻捕捉後會妥善安置野放，充分友善野生動物。

農業局提供資料指出，統計109年至112年服務案件，平均每年捕蜂4720巢、捉蛇5770尾，捕蜂案件較多地區為永康區、安南區、南區，捉蛇案件則以仁德區、歸仁區、新化區居多，蜂蛇棲息環境已有都市化趨勢，每年夏秋交替之際，為蜂蛇通報案件旺季。

農業局指出，承攬廠商利用蜜蜂群聚習性，整批集蜂處理，不僅避免擾動造成叮咬民眾，集蜂後交養蜂專家牧蜂養殖，提供農民農作授粉服務，提高產能；另外引進國外友善捕蛇夾，人道捕捉，避免捉蛇過程蛇隻傷亡，捕獲後細心照養安置，避免蛇隻緊迫死亡，擇期深山野放。

農業局指出，民眾即使熟悉蜂蛇習性，也不可貿然自行移除，避免與蜂蛇衝突，以免遭受叮咬，如遇蜂蛇襲擾，可撥打市民服務專線1999、農業局免付費專線08 00-241314通報。

台南 捕蜂捉蛇 虎頭蜂

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