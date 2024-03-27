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台南鴿笭文化季起跑 傳承農村民俗活動

中央社／ 台南27日電

台南市政府推廣市定民俗「放粉鳥（紅腳）笭」，2024年鴿笭文化季活動今天起跑，透過鴿笭競賽、推廣課程等活動，盼讓更多年輕一代認識農村傳統民俗，持續傳承鴿笭文化。

台南市政府今天在鹽水區文昌國小舉辦鴿笭文化季啟動記者會，市長黃偉哲致詞表示，鴿笭不僅是許多在地長輩回憶，也具有文化方面意義，對鴿笭文化保存，市府首先重視鴿笭製作技藝手藝，希望老藝師手藝能夠交由年輕一代傳承下去，再來則希望地方各庄頭能有更多人傳承賽鴿笭文化傳統。

黃偉哲指出，透過每年舉辦鴿笭比賽，也希望能吸引更多外地民眾前往體驗，今年適逢台南400，除了舉辦活動，更重要的是多做一些文化保存，把更多文化傳承給下一代。

台南市文化局長謝仕淵表示，透過舉辦放粉鳥（紅腳）笭推廣課程、鴿笭桌遊教師研習營及親子教育推廣活動等，配合現場觀看鴿笭競賽，可讓更多人親身體驗台南溪北（曾文溪以北）地區風土人情。

他說，台南市文資處去年暑假期間，委託文史工作者張淑賢帶領鹽水區文昌國小、竹埔國小、學甲區頂洲國小學生認識鴿笭，並構思以鴿笭為主題桌遊，共同完成鴿笭桌遊成品，讓鴿笭民俗化身桌遊競賽，使更多孩子成為文化傳承者。

文化局提供資料指出，台南市定民俗「新營鹽水學甲放粉鳥（紅腳）笭」，過去盛行於新營、鹽水、學甲等地，是農閒期間傳統民俗活動，各部落間對抗，看哪一方得到的分數高，活動期間背著木笭的鴿子往返穿梭，木笭還會發出「嗡嗡」響聲，是早期農村熱鬧大事。

文化局指出，市府支持鴿笭文化保存，除提高補助各社區製作及修復鴿笭預算，也協助號召對製作鴿笭有興趣者，加入鴿笭民俗文化傳承工作，目前台南施放鴿笭部落數量居全台之冠，今年共有共21個庄頭、12組鴿笭進行對抗賽，賽事已陸續展開，預計6月中下旬結束，民眾可把握機會前往參觀體驗。

台南 文化局 桌遊

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