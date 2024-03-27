紅球計畫！台南北區公所臉書按讚 免費品嘗舊來發「紅圓」

胖胖紅球不只出現在台南古都角落，也化身食品！全球知名的「紅球計畫RedBall Project」29日將在台南展開，其中，31日將到北區台南公園念慈亭，為響應紅球到來，北區區公所攜手當地百年老店餅舖，製作美味的「紅球」紅圓讓遊客兌換，在欣賞藝術的同時品嘗美味。

南市文化局指出，紅球的規模龐大，直徑高達4.5公尺，重達122公斤，藝術家會帶著紅球移動到台南10個不同的地點展出，自上午9點開始充氣至傍晚6點，而巨型充氣紅球置入城市風景中，藉由街道巷弄和公共空間中的紅球與當地居民互動，相信能激發更多關於藝術與生活的想像。

北區區長潘寶淑則表示，紅球31日將到北區台南公園念慈亭展出，此次活動也邀請在地百年老店舊來發響應，民眾即日起到北區區公所臉書粉絲專頁按讚留言、公開分享貼文，即可獲舊來發餅舖的美味紅圓兌換券1張，活動在29日、4月1日進行兌換，有興趣的民眾可把握機會。

此外，台南新藝獎31日也邀請「紅球計畫RedBall Project」發起人Kurt Perschke、紅球臺南展策展人黃若珣、獨立策展人黃彥穎及新藝獎得主傅寧等，在甘樂阿舍美術館舉辦「當藝術走進社會這片棲地」沙龍講座，分享當代藝術的概念，以及如何將現實生活中的物件轉化為藝術創作；紅球展出期間，只要在1個紅球展出地點及2個新藝獎展出地點掃描QR code集點，集滿即可至新藝獎展示空間兌換紅球胸章1枚，數量名額有限，歡迎民眾踴躍集點參加。