台南寶光聖堂花旗木將滿開 逾300棵粉紅花朵綻放

春暖花開台南各地百花盛開，其中被稱為泰國櫻花的花旗木，主要賞花聖地除西港區金砂里，其實南化區的玉山寶光聖堂，每年此時一片粉紅讓遊客如癡如醉，目前寶光聖堂300多棵花旗木，接近下方停車場皆以滿開，沿路往上至景德公園將在月底滿開，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花，避免人潮擁擠。

寶光聖堂位於南化區玉山里，緊鄰台20線，據統計占地33公頃。18年前引進花旗木，陸續在園區內栽種，一路從正門口環山通道兩側、停車場、迎賓大樓到景德公園都有，300多棵的花旗木占地8公頃左右，其中景德公園中就有200棵左右花旗木。

寶光聖堂表示，對於花旗木的管理已經逐漸熟悉，如落葉時就不應該澆水、看見花苞後就需要澆灌，如此才能讓開花情況更顯粉嫩，到目前為止也可以逐漸掌握花旗木開花的時序。

南化區長徐全立表示，目前寶光聖堂環山通道兩側、停車場都已滿開，而景德公園目前僅有開花7成，但本周末就會滿開，花期將長達一個月，每年花況盛開都會吸引大批遊客賞花。此外，繼寶光聖堂周六春季祭祖大典後，隔天現場接力推出「蜜糖慶花季」。