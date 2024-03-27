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台南寶光聖堂花旗木將滿開 逾300棵粉紅花朵綻放

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
南化玉山寶光聖堂，300多棵花旗木正值開花期，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花。記者李文德／攝影
南化玉山寶光聖堂，300多棵花旗木正值開花期，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花。記者李文德／攝影

春暖花開台南各地百花盛開，其中被稱為泰國櫻花的花旗木，主要賞花聖地除西港區金砂里，其實南化區的玉山寶光聖堂，每年此時一片粉紅讓遊客如癡如醉，目前寶光聖堂300多棵花旗木，接近下方停車場皆以滿開，沿路往上至景德公園將在月底滿開，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花，避免人潮擁擠。

寶光聖堂位於南化區玉山里，緊鄰台20線，據統計占地33公頃。18年前引進花旗木，陸續在園區內栽種，一路從正門口環山通道兩側、停車場、迎賓大樓到景德公園都有，300多棵的花旗木占地8公頃左右，其中景德公園中就有200棵左右花旗木。

寶光聖堂表示，對於花旗木的管理已經逐漸熟悉，如落葉時就不應該澆水、看見花苞後就需要澆灌，如此才能讓開花情況更顯粉嫩，到目前為止也可以逐漸掌握花旗木開花的時序。

南化區長徐全立表示，目前寶光聖堂環山通道兩側、停車場都已滿開，而景德公園目前僅有開花7成，但本周末就會滿開，花期將長達一個月，每年花況盛開都會吸引大批遊客賞花。此外，繼寶光聖堂周六春季祭祖大典後，隔天現場接力推出「蜜糖慶花季」。

徐全立表示，31日開幕當天將有上百攤市集，此後每周末更有近60家攤商，結合在地黑糖、蜂蜜等地方產業，向遊客介紹當地美景與農產。

南化玉山寶光聖堂，300多棵花旗木正值開花期，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花。記者李文德／攝影
南化玉山寶光聖堂，300多棵花旗木正值開花期，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花。記者李文德／攝影
300多棵花旗木正值開花期，一片粉紅讓遊客如癡如醉。記者李文德／攝影
300多棵花旗木正值開花期，一片粉紅讓遊客如癡如醉。記者李文德／攝影
南化玉山寶光聖堂，300多棵花旗木正值開花期，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花。記者李文德／攝影
南化玉山寶光聖堂，300多棵花旗木正值開花期，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花。記者李文德／攝影
南化區公所本周日起舉辦「蜜糖慶花季」，未來一個月周末都有攤商結合在地黑糖、蜂蜜等地方產業，遊客可邊嘗當地農產邊賞花。記者李文德／攝影
南化區公所本周日起舉辦「蜜糖慶花季」，未來一個月周末都有攤商結合在地黑糖、蜂蜜等地方產業，遊客可邊嘗當地農產邊賞花。記者李文德／攝影
南化玉山寶光聖堂，300多棵花旗木正值開花期，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花。記者李文德／攝影
南化玉山寶光聖堂，300多棵花旗木正值開花期，不少遊客已經搶先到寶光聖堂賞花。記者李文德／攝影

停車場 花旗木 賞花

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