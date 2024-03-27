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台南圓環機車「左右轉」何時不用繞圈圈？交通局：研議中

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市東區後甲圓環開放機車直行，但左右轉還是要繞圈圈。圖／台南市交通局提供
台南市東區後甲圓環開放機車直行，但左右轉還是要繞圈圈。圖／台南市交通局提供

台南的圓環常令遊客不解如何行駛，交通局宣布，自4月13日起東區後甲圓環開放機慢車可直行穿越，同時取消能紅燈右轉進入圓環，屆時台南各圓環都將一致、機車都不可紅燈右轉。不過機車族納悶，後甲或西門圓環可直行，欲左或右轉依然要先繞外圈，尤其左轉要繞4分之3圈，議員也認為此不合理，要求市府列入中長期改善計畫，開放機車在圓環內也可以左右轉；市府表示，已在研議中。

台南市宣布東區後甲圓環將自4月13日起開放機慢車可直行穿越，同時取消紅燈右轉，中西區西門圓環今年1月10日已先開放機車直行穿越，並與東門、湯德章公園共3處圓環禁止機車紅燈右轉，台南圓環紅燈右轉的規定將正式走入歷史，各個圓環的走法回歸一致。

台南圓環多，到底該從哪條路出去？常讓用路人迷惑，以往機慢車要繞外圈，市府因應民意啟動圓環改善計畫，交通局指出，依照以往路口車流轉向調查，一般路口直行車流約占7至8成，開放機車可以直接穿越圓環後，僅剩少數轉向車輛會行駛外環道路，可大幅度減少入、出環機車與行人產生的衝突。

圓環開放機車可直行穿越後，但左右轉仍只能走外環「繞圈圈」，台南市議員林依婷說，機車應比照汽車在圓環內可以直接左右轉，騎起來較順暢，已要求交通局在西門路試辦取消內線禁行機車後，同步開放機車可在西門圓環內左右轉，交通局也應趕快啟動第3波不強制機車二段式左轉及取消內線禁行機車的試辦路段，尤其是西門路和金華路這種跨多個行政區的道路，才能看出交果。

交通局表示，因圓環內早期只能行駛汽車，若要開放機車直接左右轉，路型及標線都需要重新調整為內側取消禁行機車，會根據用路人的意見和習慣逐步調整；另第3波不強制機車二段式左轉及取消內線禁行機車的試辦路段，預計下個月就會公布。

台南 機車族

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