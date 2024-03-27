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從事故源頭防治 台南2023年死亡車禍數據較前年減3.3％

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市交通局強調要從事故源頭防治做起，如酒駕防治。圖／台南市政府提供
台南市交通局強調要從事故源頭防治做起，如酒駕防治。圖／台南市政府提供

根據交通部統計事故資料顯示，台南市2023年全年30日死亡人數296人，較前年同期減少10人，減幅3.3％，今年1、2月A1人數26人，較去年同期減少21人，減幅更達44.7％，且與前3年同期平均比較，減少12人，觀察每10萬人口死傷人數雖仍偏高，但已呈現逐年下降趨勢。

市長黃偉哲26日主持南市3月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，肯定道安團隊的努力，也特別勉勵市府團隊在台灣燈會期間的各項交通疏導措施及辛勞，提供用路及賞燈民眾安全及順暢的交通環境。

交通局長王銘德表示，交通事故防治除了交通工程、教育、執法必須同步俱進之外，相對難解決的是用路人未能保持良好用路習慣，以近5年台南市交通事故數據顯示，事故起因為用路人不守交通安全規則比例相當高，第一當事人10大肇因就佔整體事故案件65%以上，必須從事故源頭防治做起。

酒駕事故為例，除了針對酒駕事故熱時、熱區規畫勤務精準執法，透過公布酒駕累犯照片措施，及推動酒駕防制、酒後代駕等宣導，酒駕已被形塑為交通事故的全民公敵，更能大幅削減民眾僥倖心態，解決事故源頭。南市在近3年酒駕事故防治成效有佳，將作為後續各個事故特性防治的參考。

交通局表示，4月份將逢清明連假，交通局、警察局及相關單位將持續針對重要道路及路口進行即時監控，並提升見警率及疏導交通。也提醒市民朋友，返鄉掃墓及出遊務必注意行車安全及遵守交通規則，共同營造安全順暢的用路環境。

交通局指出，市長黃偉哲將道路安全視為重中之重的課題，每月均親自主持道安會報，督導南市道安團隊持續戮力於交通安全推動，市府團隊依據國家道安綱要計畫內容研擬113年重點工作，並執行「113年台南市交通安全提升計畫」，提出9大重點工作計畫，作為重點防制工作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南 團隊 車禍 酒駕

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